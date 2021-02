Luni, 1 Februarie 2021 (11:29:43)

Dragostea pentru uniforma militară s-a transmis din tată în fiu în familia Mihalache din Câmpulung Moldovenesc. Atât elevul sergent major Matei Mihalache, de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, cât și fratele său mai mare, Gabriel, au moștenit dragostea pentru uniforma militară de la tatăl lor, plutonier adjutant-șef Mihai Mihalache, încadrat la Detașamentul 7 Jandarmi din Câmpulung Moldovenesc, de 27 de ani în slujba țării.

Cel mai îndrăzneț vis al lui Matei este să ajungă pilot, iar dacă este întrebat ce l-a determinat să opteze pentru Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” poate vorbi ore în șir despre acest lucru: „Dorința de a zbura și de a cuceri cerul este prezentă în mintea mea încă din copilărie. Am ales acest colegiu întrucât îmi doream un loc în care să mă pot dezvolta din toate punctele de vedere: intelectual, moral, civic dar și artistic. La alegerea colegiului a contribuit admirația pe care i-o port fratelui meu, absolvent ștefănist (promoția 2017, actualmente student în anul IV la Academia Tehnica Militară). Fiind fratele meu mai mare, a reprezentat mereu un model pentru mine și a fost cel care mi-a insuflat cel mai nobil sentiment pe care îl poate simți o ființă omenească - dragostea de patrie. De asemenea, tatăl meu, aflat acum la final de carieră, după 27 de ani în care a purtat cu cinste și demnitate ținuta militară m-a învățat faptul că idealurile și visele pot fi atinse doar prin muncă și dăruire”.

Elevul sergent major Matei Mihalache consideră că liceul reprezintă prima etapă spre atingerea visului lui și este sigur că nu ar fi putut face o alegere mai bună în ceea ce privește locul în care și-a petrecut adolescența. „Aici am avut posibilitatea să îmbin utilul cu plăcutul, deoarece am continuat pregătirea pentru admiterea în sistemul de învățământ militar superior, dar am avut și posibilitatea de a mă afla pe scenă, la diferite activități si spectacole, bucurându-i pe ceilalți cu talentul meu de a cânta la chitară”, spune Matei.

Purtătoarea de cuvânt a Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, Georgiana Lupu, a declarat că în această perioadă, care a reprezentat pentru Matei trecerea de la copilărie la adolescență/maturitate, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” a fost pentru elev a doua lui casă, unde colegii și profesorii i-au devenit familie. „Cu toate că situația actuală este mai dificilă, m-am adaptat foarte repede modului de predare online și am foarte mare încredere în puterile mele. În prezent mă pregătesc temeinic pentru susținerea examenului de admitere la Academia Forțelor Aeriene <Henri Coandă> din Brașov, unde îmi voi continua munca pentru a-mi putea atinge visul de a deveni pilot”, a mai adăugat Matei Mihalache.