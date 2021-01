Miercuri, 27 Ianuarie 2021 (13:23:48)

Activistul de mediu Daniel Bodnar, internat la Spitalul de Neurochirurgie Iași, unde a fost operat la coloana lombară fracturată în urma gravului accident în care a fost implicat, mai are de trecut printr-o operație complicată, la nivelul gleznei drepte.

Activistul a transmis un mesaj prin care cere ajutor, atât celor care i-au susținut activitatea pe linie de activism, cât și Guvernului României. Daniel Bodnar spune că în urma evaluării făcute și a perioadei de recuperare de care are nevoie, cea mai bună soluție pentru el este o clinică din Germania. În mesajul său, Daniel Bodnar mai spus că o primă radiografie care i s-a făcut a fost total eronată, fiind efectuată la piciorul sănătos...

Redăm mai jos mesajul scris de Daniel Bodnar pe pagina sa de Facebook:

”Astăzi (n.r. 27 martie) am primit confirmarea din Germania că mă pot transfera acolo și am nevoie acum de ajutor din partea autorităților pentru efectuarea transportului către Germania!

Situația s-a complicat și chiar este nevoie de acest transfer. Pe lângă operația la coloană, am o fractură cominutivă complicată la nivelul gleznei drepte, în privința căreia, inițial, în urma radiografiei efectuate la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, am fost informat că nu necesită intervenție chirurgicală, dar de fapt, ulterior am aflat că aici mi-au efectuat radiografia la nivelul gleznei stângi, nu la piciorul cu probleme, care era în gips.

Ieri mi s-a realizat un consult ortopedic amănunțit la Spitalul Sf. Spiridon, unde s-a constatat că fractura necesită fixare externă și mi s-a transmis că după vindecarea tegumentului este nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală complexă.

În Iași nu mai sunt locuri în spital, pentru tratament ortopedic, iar pacienții stau și pe holuri.

Recomandarea medicilor de aici a fost să fiu transferat la Suceava pentru intervenția la gleznă, însă centrul din Suceava fiind un centru unde se tratează cazuri mai puțin complexe decât la Iași, am hotărât împreună cu familia să merg în Germania să fac tratamentul ortopedic, acolo fiind și un centru de recuperare.

Sunt un pacient greu transportabil și dacă voi fi transportat la Suceava pentru fixare externă, după două zile voi fi externat și trebuie să aștept până la vindecarea pielii. În acest timp de vindecare, nu există nicio posibilitate ca eu să fiu internat într-un centru de recuperare în Suceava. Singura variantă ar fi să plec acasă...

Din aceste motive, aleg centrul din Germania, unde există posibilitatea unor îngrijiri corespunzătoare. În România nu am găsit un centru de recuperare specific nevoilor mele și trebuie să evit cât mai mult transferul dintr-un loc în altul.

Cea mai bună soluție este transferul, având în vedere că în acel centru de recuperare va fi făcută și intervenția chirurgicală. Voi avea posibilitatea acolo să încep și procedurile de recuperare, fără a mai fi nevoit să fiu transferat dintr-o parte în alta.

Vă mulțumim că sunteți alături de mine! Vă iubesc!”

Cei care doresc să ajute au la dispoziție mai multe variante:

Bodnar Daniel

Cont în LEI - Banca Transilvania:

RO05BTRLRONCRT0501378502,

BTRLRO22

Bodnar Daniel

Cont în EURO – Banca Transilvania:

RO79BTRLEURCRT0501378501,

BTRLRO22

Bodnar Daniel

REVOLUT:

GB06 REVO 0099 7013 1862 45

REVOGB21

Cont Patreon

https://www.patreon.com/DanielBodnar

Bodnar Simona

Cont în LEI – Banca Transilvania:

RO60BTRLRONCRT0476112601