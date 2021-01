Duminică, 24 Ianuarie 2021 (14:30:17)

Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc este campion la nivel național la accesarea de fonduri europene. În anul 2020, anul pandemiei de Covid-19, Colegiul Silvic „Bucovina” a obținut finanțare pentru proiecte în educație în valoare de 800.000 de euro. 250 de elevi vor beneficia de programe construite special pentru ei.

Directorul Colegiului Silvic „Bucovina”, prof. Alina Cuciurean, a facilitat crearea unui program de practică care oferă burse săptămânale pentru 181 de elevi, a pregătit școala pentru practică și susține financiar tutorii de practică. Toții elevii Colegiului Silvic „Bucovina” au participat în această perioadă la școala online. Liceul are laboratoare moderne și un simulator de vânătoare care l-au transformat într-unul dintre cele mai râvnite din zonă. În trei luni, după cum a declarat directoarea Alina Cuciurean pentru portalul https://www.scoala9.ro/, a reușit să strângă 10.000 de euro și să cumpere simulatorul de vânătoare. „Noi n-am așteptat să ne dea cineva de sus, am muncit, am bătut pe la uși. Echipa este grozavă! Mi se pare de cel mai mult bun-simț ca tu, ca manager, să descui școala dimineața și s-o încui seara. Dacă tu vii la 10 și ții oamenii la ușă la audiență, nu mai faci nimic...”, a spus Alina Cuciurean.

Elevul, în prim-plan

În plină pandemie, Alina Cuciurean nu a avut deloc probleme cu prezența elevilor la cursurile online. După cum a povestit directoarea Cuciurean, pentru elevii de la țară care nu aveau semnal acasă a vorbit cu primarii din localitate care le-au asigurat un colț la primărie, unde veneau zilnic ca să participe la ore. Pentru cei care n-au avut calculatoare, au dat pe custodie calculatoarele din cabinetul de informatică. Acum au în desfășurare un alt proiect prin care vor primi 60 de calculatoare noi. „Un laptop de-al meu e la un copilaș care lucrează pentru școală la primărie”, spune directoarea.

Alina Cuciurean crede că elevii ei s-au adaptat la perioada asta fiindcă mulți vin de la țară și știu ce înseamnă greul, lucrează mult în gospodărie, au situații dificile acasă. De aceea, după modelul directoarei, se arată pe portalul „Școala 9”, profesorii au căutat să le fie alături, i-au tratat mereu cu respect, i-au încurajat să comunice, să nu simtă că există o barieră între omul de la catedră și ei. „Motanii noștri, așa le spun, trebuie să simtă că suntem o familie. Să nu fim profesorii aceia cu arma în mână - catalogul și ei mici în fața noastră. Fiecare copil are problemele lui acasă, sunt copii care au ambii părinți în străinătate, sunt copii bătuți, fără bani, care nu au nici ce încălța”, susține Alina Cuciurean, care, ca să-i sprijine pe elevii cu probleme, în cadrul proiectului de practică, a prevăzut și burse de 600 de lei pentru ei. „În plus, apare pe nepusă masă o surpriză, un sponsor, mai intuim noi ce-și doresc și tocmai am găsit pe acasă exact ce își doresc ei. Facem în așa fel încât să nu se simtă altfel. Niciodată nu le-am oferit ceva în prezența celorlalți sau să fie pe niște liste că primesc donații”, povestește Alina Cuciurean. Mulți bani din proiectele pe care le-a câștigat Colegiul Silvic vor merge către practica elevilor și integrarea lor pe piața muncii. Unii dintre ei vor merge să facă practică în străinătate.

Școala nu mai poate fi ca „pe vremuri”

Alina Cuciurean povestește pentru https://www.scoala9.ro/ că s-a apropiat de elevii ei mai ales în timpul pregătirii pentru concursul Young people în European Forest la care au participat. „Am mâncat împreună, am lucrat altfel decât la clasă și am văzut cât de relaxați sunt. Am văzut că nu se feresc să îmi pună întrebări, să îmi răspundă la întrebări, că nu văd o mare tragedie dacă eu nu știu o noțiune din ecologie și mă învață ei. Și când am venit noi cu un loc patru în Europa, ni s-a părut magie!”, își amintește directoarea, care a înțeles că dacă vrea o școală a prieteniei, trebuie să schimbe modul de predare.

În 2021, școala nu mai poate fi ca „pe vremuri”, susține profesoara. „Eu n-am văzut cancelaria sau biroul directorului în liceu, ni se părea partea aia de neatins și dacă ajungem acolo era grav. Păi, copiii noștri vin la cancelarie în permanență, ne sună, n-au nici o reticență. Vin și bat în ușă, vrem aia, cum facem acolo? Copiii ăștia ne dau din covrigul lor în pauza mare,” spune Alina Cuciurean, care consideră că nici modelul după care profesorul dictează de la tablă nu mai este eficient: „Eu să mă duc în fața tablei să demonstrez cât sunt eu de deșteaptă? La final avem caietele pline și în minte mai nimic. Pe mine mă interesează ca dintr-o oră de curs profesorul să se implice astfel încât copilul să nu fie cu mâinile obosite de la scris, ci să fie cu foarte multă informație acumulată.”

Proiecte câștigate - care au dus la Directorul Anului 2020 pentru Antreprenoriat

Vă prezentăm o parte din proiectele câștigate de Colegiul Silvic „Bucovina”: Stagiile de practică - calea de tranziție spre angajare, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 538.000 euro;

Proiectul KA 101 „Strategii inovative pentru un mediu de învățare european” pentru formarea a 21 de cadre didactice - 46.900 euro;

Proiectul KA1 VET pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic, „CES – Calitate în Economie și Silvicultură” – 119.000 euro;

Proiectul KA 229 „La planète est notre préoccupation actuelle” - 23.700 de euro. Pentru această performanță, prof. Alina Cuciurean, directorul Colegiului Silvic „Bucovina”, a fost desemnată Directorul Anului 2020 pentru Antreprenoriat de către Asociația pentru Valori în Educație.