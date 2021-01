Vineri, 22 Ianuarie 2021 (14:01:21)

Tânărul în vârstă de 22 de ani implicat în accidentul produs joi după-amiază pe Calea Unirii din Suceava, în zona de coborâre dinspre Centru spre Grupul Școlar, nu a supraviețuit, din păcate, impactului violent cu mai mulți copaci. Un detaliu important este că tânărul a fost proiectat în afara mașinii, ceea ce i-a fost fatal. Și în acest caz, centura de siguranță putea face diferența, iar tânărul, dacă nu era proiectat din habitaclu, avea șanse mult mai mari de supraviețuire.

Conform anchetei polițiștilor de la Biroul Rutier Suceava, în jurul orei 16.45, Petrișor Serenciuc, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Suceava, aflat la volanul unui Mercedes Benz, având direcția de deplasare dinspre centrul municipiului către cartierul Burdujeni, pe sectorul cuprins între intersecţia cu strada Cernăuţi şi Grupul Școlar, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, mașina ieșind în decor prin partea dreaptă. Autoturismul a plonjat în afara drumului, după impactul cu mai mulţi arbori. Cauza pierderii controlului asupra volanului nu este clară, însă mai multe persoane au observat că tânărul conducea foarte grăbit, trecând de pe o bandă pe alta.

Mai multe persoane care au oprit imediat la faţa locului au observat faptul că de sub capota autoturismului marca Mercedes ieşea fum, intervenind cu extinctoarele personale. După cum am amintit, tânărul era în afara mașinii, în stop cardio-respirator. Pe trotuar, a fost găsit un bărbat de 39 de ani, cu domiciliul în Botoșani, care le-a spus polițiștilor că circula pe trotuarul adiacent străzii Calea Unirii și a fost atins ușor de către Mercedesul scăpat de sub control.

Personalul medical a constatat ulterior că acesta nu are nici un fel de leziuni.

Din păcate, joi, în jurul orei 18.15, tânărul de la volan a fost declarat decedat.