Luni, 18 Ianuarie 2021 (16:34:56)

Dramă cumplită în familia unui preot din comuna Iacobeni, care a fost găsit mort într-un canal colector de la marginea drumului, în apropiere de casă. Mihai Ungurean, în vârstă de 59 de ani, era preot la Biserica Roșu, iar credincioșii s-au alarmat când au constatat că acesta nu a ajuns la slujba de duminică.

Duminică, în jurul orei 10.45, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 despre faptul că bărbatul a fost găsit într-un canal, lângă pasarela din Iacobeni. Preotul avea domiciliul în Iacobeni, iar nenorocirea s-a petrecut sâmbătă seară, a rezultat din cercetări. Preotul mergea spre locuință și a căzut în șanțul-canal de la marginea drumului. Șanțul respectiv nu este acoperit. Cert este că la ora la care a fost găsit, duminică, pentru bărbatul de 59 de ani nu se mai putea face nimic. El era decedat din seara zilei de sâmbătă. Este probabil ca acesta să fi murit mai degrabă înghețat, decât înecat.

Polițiștii nu au suspiciuni privind cauza decesului, fiind vorba de o cădere accidentală, însă, conform procedurilor, cercetările continuă, fiind așteptate concluziile medico-legale privind cauza morții.

Parohia Roșu s-a înfiinţat prin anii 1997, primul preot paroh fiind Ion Acatrinei. În anul 2000 a venit ca paroh preotul Mihai Ungurean. El este cel de-al nouălea copil al familiei Ungurean Gavril şi Claudia din satul Valea Putnei, părinţi creştini care au ştiut să predea ,,odorul de mare preţ", respectiv credinţa ortodoxă cu mare sfinţenie.

Mihai Ungurean s-a născut pe 11 martie 1961, dimpreună cu fratele geamăn - Constantin, în ziua în care mama lor a împlinit vârsta de 47 de ani. Fiul Mihai este cel de-al nouălea copil al familiei Ungurean Gavril şi Claudia din satul Valea Putnei, sat situat la poalele pasului Mestecăniş.

„De mici copii am frecventat biserica, implicându-ne în viaţa ei şi participând la toate evenimentele religioase. Acest lucru s-a datorat şi prezenţei permanente a părinţilor în sânul bisericii. Am copilărit în satul natal, unde am făcut primele 4 clase, apoi clasele gimnaziale la Pojorâta - comuna de care aparţine satul. Mai târziu, liceul l-am făcut la Câmpulung Moldovenesc, după care am lucrat în construcţii, apoi am plecat în armată.

Am făcut stagiul militar de un an şi jumătate. După terminarea armatei am lucrat un an la Câmpulung, apoi m-am angajat la Întreprinderea Minieră ca mecanic, CTC-ist, timp de aproape 10 ani. În acest interval de timp am cunoscut-o pe tânăra Cecilia din Iacobeni, cu care m-am căsătorit în 1987. După vreo 4 ani de căsătorie m-am hotărât să dau admitere la teologie. Chiar dacă am plecat la acest drum în condiţii foarte grele, mai presus de toate au fost voinţa şi ambiţia. În 1991, când am plecat la teologie începusem construirea casei, aveam deja o fetiţă de 3 ani, iar soţia era însărcinată cu băieţelul. N-aş fi putut trece prin toate dacă nu era o mare înţelegere din partea tovarăşului de viaţă. Am făcut şcoala teologică la Iaşi - cursuri de zi. În 1994 am fost hirotonit ca preot în sătucul meu natal, unde am păstorit parohia Valea Putnei timp de 6 ani. După această perioadă m-am mutat în parohia Roşu – Vatra Dornei, parohie înfiinţată numai de trei ani şi unde era mai mult decât necesar să se construiască o nouă biserică. Nici acest lucru nu mi s-a părut a fi ceva prea greu. În primi doi ani s-au perfectat actele necesare, apoi de 5 ani lucrările noii biserici au decurs bine şi neîncetat”, povestea, în anul 2007, pentru Monitorul de Suceava, părintele Mihai Ungurean.