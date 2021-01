Vineri, 15 Ianuarie 2021 (14:16:23)

Premiul național „Mihai Eminescu” pentru cea mai bună carte de exegeză eminesciană publicată în anul 2020 a fost câștigat de Maria Kozak, din Târgu Mureș, autoarea volumului „Discursul liric eminescian. Spre o poetică a ființei”, apărut la Junimea în anul 2020. Premiul a fost acordat de către organizatorii Festivalului Literar „Mihai Eminescu”, ediția a XXX-a, și de către Societatea Scriitorilor Bucovineni, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”. Un juriu prestigios a selectat toate cărțile apărute pe parcursul anului 2020 și a nominalizat cartea cea mai bună. Juriul acestei ediții a fost format din:profesor universitar dr. Adrian Dinu Rachieru – Timișoara; profesor universitar dr. Mircea A. Diaconu – Suceava; profesor universitar dr. Vasile Spiridon – Bacău; Critic și istoric literar, prozator, filosof al culturii și civilizației - Theodor Codreanu; președintele Societății Scriitorilor Bucovinei (SSB) - Alexandru Ovidiu Vintilă – Suceava.

Valoarea premiului câștigat de autoarea Maria Kozak este de 2.000 de lei. Date de referință ale autoarei Maria Kozak: născută la 22 aprilie 1971 în Reghin, judeţul Mureş; profesor doctor în ştiinţe filologice, cadru didactic titlular - limba şi literatura română, la Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş; inspector şcolar pentru limba şi literatura română la Inspectoratul Şcoar Judeţean Mureş; cadru didactic asociat al Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureş; Membru corespondent ARA (Academia Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe); membru corespondent INST (Institutul Austriac pentru Cercetarea Literaturii Internaţionale şi a Ştiinţelor Culturale); autoare a volumului de eseuri critice „Egografii. Exerciţii de dicţie pentru păstrarea iluziilor” (2006); A publicat eseuri şi studii critice în revistele „Journal of Romanian Literary Studies” (2020), „Limba română” Chişinău ş.a. şi în volumele „Identitatea culturală românească în contextul integrării europene” (Iaşi, 2006), „Limba română azi” (Iaşi, 2007), „Pro-Active Partnership in Creativity for the Next Generation”, Quebec, Canada (2007), Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu” (Suceava, 2007), Conferinţa Internaţională KCTOS - „Knowledge, Creativity and Transformations of Societies” - TRANS Viena, Austria (2008), „Communication, Context, Interdisciplinarity” - Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş (2012), „Acta Marisiensis. Philologia” (2019) etc.

Vă reamintim că în fiecare an, la 15 ianuarie este marcată Ziua Culturii Naționale, data fiind aleasă în semn de omagiu față de poetul național al românilor, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 - 15 iunie 1889).