Avem privilegiul, ca nație, ca țară, să începem fiecare an sub semnul frumosului, învăluiți de dragoste, înflăcărați de patriotism și cuprinși de fiorul dat de iubirea față de părinți și respectul față de înaintași. Pentru că de toate acestea ne amintim, și le trăim, în fiecare 15 ianuarie, ziua în care s-a născut un poet, s-a născut un geniu al cuvintelor. S-a născut Mihai Eminescu. Personalitate universală, personalitate a cărei operă ne oferă privilegiul de a ne lăuda că suntem români.

An de an, Colegiul Național „Mihai Eminescu” își dorește să reliefeze recunoștința noastră, a elevilor, de a studia vegheați de nemurirea sa. Așadar, avem onoarea de a-l sărbători, de a îi mulțumi pentru faptul că liceul la care învățam îi poartă numele.

Și cum vremurile nu ne permit să ne strângem laolaltă, am hotărât ca în acest an să îl glorificăm pe poet într-o altă manieră: în mediul on-line. ,,Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce fac”, afirma Eminescu. În orice condiții, geniul merită să fie apreciat si preamărit, dacă nu zilnic, măcar într-o zi din an. Iar într-o zi din an, vineri, 15 ianuarie a.c., la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, profesorii s-au așezat în bănci și ne-au ascultat pe noi, elevii, care le-am vorbit despre Mihai Eminescu.

Cu ce altceva ar fi putut debuta programul nostru online, dacă nu cu ,,Imnul lui Eminescu”, interpretat de către eleva Diana Adăscăliței. A urmat un dialog între un elev de liceu și un Mihai Eminescu virtual, momentul fiind realizat de colegii noștri Daria Ciubotariu, Paul Sumanar, Narcis Antoniciuc și Mihai Dârja. În universul eminescian am pătruns cu versuri ale poetului, recitate de către Raluca Croitor, acompaniată la pian de către Clara Avram. Am văzut apoi cum au primit sucevenii darurile Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Clara Avram și Irina Alexa împărțind pe stradă 39 de cărți poștale cu lucrări grafice și versuri ale poetului nostru național. 39 de cărți poștale, câte una pentru fiecare an cu care Mihai Eminescu a binecuvântat acest pământ. Programul virtual a continuat cu „Dor de Eminescu”, o expoziție de artă plastică realizată de către elevi ai colegiului nostru, sub atenta îndrumare a profesoarei Simona Mera.

Poezia e soră cu muzica și vibrația versului denunță personalitatea ingenuă a poetului, iar acest lucru ne-a fost demonstrat de către Lavinia Florescu, care a cântat ,,Sara pe deal”. Schimbând radical decorul, elevul Silviu Corniciuc ne-a făcut cunoștință cu Călinești Cuparencu, satul lui Vasile Eminovici, bunicul lui Mihai Eminescu. Aici, colegul nostru ne-a ajutat să descoperim, împreună cu preotul Vasile Popovici, o latură mai puțin cunoscută a originii străvechi și îndepărtate a poetului. Ne-am reîntors la versurile eminesciene, prin intermediul momentului realizat de Anastasia Catargiu, Cătălina Butnariu și Denisa Ilucă, primele două cântând, respectiv recitând din lirica poetului. Andrei Bordianu și Dimitra Ionese au readus în lumină iubirea dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, ei prezentând o parte dintre scrisorile pe care și le-au trimis cei doi celebri îndrăgostiți. O emoție deosebită a transmis Emilia Solovăstru, care a cântat versurile poeziei „O, mamă...”, una dintre creațiile artistice prin care Eminescu evoca personalitatea mamei lui, pe care a iubit-o nespus.

Programul nostru on-line s-a încheiat cu un film realizat de Clara Avram, în care au fost prezentate informații mai puțin cunoscute din viața poetului, între acestea fiind inserate momente cu versuri recitate de către Ramona Tiperciuc, Denisa Strugariu, Eduard Duca, Alexandru Moroșanu și Sebastian Ciocan. Filmul a cuprins și o prezentare a fondului de carte eminescian al bibliotecii colegiului nostru, realizată de către bibliotecara Lăcrămioara Andrei.

Momentele artistice menționate au fost realizate sub îndrumarea profesorilor Gabriela Cazac, Laura Hacman, Cezara Iacob, Rahila Cușnir, Rodica Cozaciuc, Camelia Lorenzi, Letiția Costache, Simona Mera, Ionuț Hriceag, și Maria Rotariu, în timp ce buna desfășurare a spectacolului on-line a fost asigurată tehnic de către ing. Andrei Tudosi.

Tot astăzi a avut loc o expoziție de carte on-line, intitulată „Revedere cu Mihai Eminescu”. În cadrul acțiunii, membrii Cercului de lectură „Prietenii cărții”, din cadrul colegiului nostru, au recitat poezii de Mihai Eminescu și au asistat la o călătorie, evident, on-line, intitulată „Pe urmele poetului, la Ipotești”. Momentul a fost coordonat de profesoara Maria Căruntu și bibliotecara Lăcrămioara Andrei, în colaborare cu profesorii Cătălina Tenciu, Carmen Popa și Cristina Luchian.

Nimeni nu ar fi putut formula mai bine ideea premergătoare acțiunilor de astăzi, decât doamna directoare a Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Gabriela Cazac: ,,Oricât de grele au fost vremurile, versul lui Eminescu ne-a fost scut și refugiu. Nu concepem un mod mai frumos de a-l sărbători, decât citindu-l și recitindu-l! Prin calitatea supremă de profesori, avem privilegiul să-l facem cunoscut elevilor, an de an. Și chiar dacă nouă ni se pare uneori că totul s-a spus ori elevilor li se pare desuet, să nu uităm că poezia Lui rămâne locul unde ne mai putem cuibări, din când în când, inimile!’’

Clara Demetra AVRAM