Joi, 7 Ianuarie 2021 (13:47:26)

Nici o persoană nu a fost vaccinată împotriva Covid-19, în data de 6 ianuarie, la centrul organizat la Spitalul Municipal Fălticeni. Motivul este, conform purtătorului de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Gabriela Băncilă, că vaccinul este adus de la centrul regional de la Iași cu o singură mașină frigorifică pentru centrele de vaccinare din județul Suceava și pentru cele de la spitalele din Botoșani și Dorohoi deoarece DSP Botoșani nu dispune de un astfel de vehicul. La Fălticeni dozele de vaccin au ajuns târziu, astfel încât în 6 ianuarie nu s-au mai efectuat imunizări, ci s-au reprogramat pentru următoarele zile. În prima zi, la Fălticeni au fost vaccinate împotriva Covid 100 de cadre medicale, iar în 7 ianuarie, până la amiază, alte 53, urmând să mai fie imunizate încă 47 de persoane.

Managerul spitalului, dr. Vlad Morariu, a declarat, joi, că spre surprinderea sa personalul medical, inclusiv cel din spital, este foarte reticent la vaccinare. „Din ce am constatat, există o categorie, surprinzător de mică, pe care s-o numim normală pentru că vorbim de cadre medicale, care s-a vaccinat. O altă categorie, tot mică, este total anti-vaccin, și o alta, mult mai mare, de cadre medicale care spun că nu sunt împotriva vaccinării, dar așteaptă să vadă mai întâi ce se întâmplă cu cei care s-au vaccinat”, a spus dr. Morariu. Dintre cele 280 de cadre medicale din Spitalul Municipal Fălticeni s-au vaccinat mai puțin de 100. Ceilalți care au fost imunizați la acest centru sunt cadre medicale din cabinetele de medicină de familie, din medicina școlară, farmacii etc. Prima persoană vaccinată la centrul de la Fălticeni a fost managerul Vlad Morariu.

În celelalte centre din județ, în data de 6 ianuarie s-au efectuat 395 de vaccinări: Spitalul Județean „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava - 175, Spitalul Municipal Rădăuți - 85, Spitalul Municipal Vatra Dornei - 10, Spitalul Orășenesc Gura Humorului - 25, Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc - 80, Spitalul Orășenesc Siret - 20. Tot în data de 6 ianuarie a mai fost adusă cantitatea de 525 doze de vaccin anti-Covid-19 și a fost distribuită către centrele de vaccinare din județ.

Purtătorul de cuvânt al DSP, Gabriela Băncilă a precizat că nu au fost raportate reacții adverse și nici nu au fost doze de vaccin pierdute. Menționăm că la temperatura de 2-8 grade Celsius vaccinul poate fi depozitat în siguranță timp de 5 zile (120 de ore).

Pentru faza a II-a a campaniei de vaccinare, la nivelul județului au fost propuse 30 de centre de vaccinare în 16 localități, la care se vor adăuga două caravane pentru persoanele aflate în centre rezidențiale și medico-sociale, nedeplasabile sau aflate în zone izolate.

Categoriile care se pot vaccina în etapa a doua

Etapa a doua de vaccinare împotriva Covid-19 este destinată populației cu grad ridicat de risc: adulți cu vârsta peste 65 de ani; persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate; lucrători care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale. Din această ultimă categorie fac parte: personalul cheie pentru funcționarea instituțiilor statului (parlament, președinție, guvern, ministere și instituții subordonate acestora); personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și a autorității judecătorești, precum și personalul din sectorul economic vital: procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază (panificație, lactate, carne, fructe și legume); uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă; centrale electrice, producție, transport și distribuție curent electric; unități de producție, transport și distribuție gaze; unități de producție, transport și distribuție combustibili lichizi și solizi; unități de producție, transport și distribuție medicamente și materiale sanitare; transport de persoane și mărfuri; noduri feroviare, aeroporturi civile și militare, porturi esențiale; comunicații (serviciul de telecomunicații speciale, radio și televiziune naționale); personalul din unitățile de învățământ și creșe; personalul poștal și din servicii de curierat; personalul cultelor religioase; personalul din mass-media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la infecția cu SARS-CoV-2 (ex: reportaje în unități medicale); personalul din domeniul salubrității și deșeurilor.