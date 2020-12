Joi, 31 Decembrie 2020 (13:57:44)

Doar patru localități din județul Suceava - Gura Humorului, Panaci, Ilișești și Pojorâta – mai sunt în zona roșie, cu mai mult de 3 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori. Municipiul Suceava este în zona galbenă, cu 1,94 la mie incidență și 13 cazuri noi confirmate în data de 31 decembrie.

Prefectura Suceava a informat, în ultima zi a acestui an, că Direcția de Sănătate Publică a anunțat că a fost declarat închis și ultimul focar din județ, cel din localitatea Pojorâta, întrucât în ultimele 14 zile nu a apărut nici un caz nou de boală. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 14 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 18 au câte un caz, 35 au sub cinci cazuri, 29 au sub zece cazuri iar 18 au peste zece cazuri în evoluție. La această dată, în județul Suceava sunt 989 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

În carantină sunt 871 persoane, din care 112 intrate în ultimele 24 de ore și în izolare la domiciliu se află 549 de persoane, din care 70 intrate în ultimele 24 de ore.

De la începutul pandemiei până acum în județ au fost înregistrate 787 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu Covid-19. În ultimele 7 zile, în două zile au fost câte 11 decese, pe 24 și 30 decembrie, iar în patru zile, pe 22, 23, 27, 29 decembrie, nu a fost nici un deces la pacienții cu Covid. Pe 31 decembrie au fost raportate 3 decese.

Indicele de pozitivare a cazurilor a fost 10% pe 30 decembrie și a crescut la 18% în ultima zi a anului.

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 21 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 48 persoane declarate vindecate.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 299 iar al celor suspecte de Covid-19, de 123.