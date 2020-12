Marţi, 29 Decembrie 2020 (16:45:02)

Un tânăr de 19 ani, din Câmpulung Moldovenesc, a ajuns în spatele gratiilor după ce s-a urcat beat și fără permis la volan, a provocat un grav accident rutier, după care a încercat să scape fugind de la locul accidentului. A fost identificat ceva mai târziu și tras la răspundere pentru faptele sale, patru infracțiuni pentru care este cercetat sub control judiciar.

Accidentul s-a produs în ajunul Crăciunului, în jurul orei 21.40, când Florin Boghean conducea un autoturism Ford pe strada Buneşti din municipiul Câmpulung Moldovenesc. La un moment dat el nu a adaptat viteza de deplasare într-o curbă periculoasă la dreapta, ocazie cu care a pătruns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune cu un autoturism Citroen taximetru, condus de un localnic de 38 de ani. În urma impactului șoferul taximetrului a suferit un traumatism cranio-cerebral și unul cranio-facial, precum și o contuzie de umăr, fiind transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.

După producerea accidentului, tânărul de 19 ani a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, acesta fiind identificat la domiciliu la scurt timp după impact. Autoturismul implicat în accident a fost găsit în garajul locuinţei, prezentând avarii în partea stânga faţă.

Cei doi conducători auto implicaţi în accidentul rutier au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul taximetristului și respectiv de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul tânărului de 19 ani, acestuia fiindu-i recoltate două probe de sânge la interval de o oră.

Rezultatele toxicologice au arătat o alcoolemie de 1,37 mg/l alcool pur în sânge

În cursul zilei de luni au sosit și rezultatele toxicologice ale probelor recoltate, care au indicat o concentrație alcoolică de 1,37 g/l alcool pur în sânge în cadrul primei probe și 1,19 g/l în cazul celei de a doua.

În urma interogării bazelor de date ale Poliţiei Române s-a constatat că Florin Boghean nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Cercetările erau deja demarate de polițiști sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, ,,părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, ,,conducerea unui sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” și ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, acțiunea penală fiind pusă deja în mișcare.Având în vedere gravitatea faptelor tânărului, față de acesta a fost luată luni măsura reținerii pentru 24 de ore, iar la eliberarea lui din închisoare procurorii au luat decizia cercetării acestuia sub control judiciar, pentru următoarele 60 de zile.