Duminică, 27 Decembrie 2020 (14:02:37)

Părintele arhimandrit Iustin Dragomir, starețul Mănăstirii Bogdana din Rădăuți, s-a întors acasă în Ajunul Crăciunului, la aproximativ o lună după internarea în spital ca urmare a infectării cu SARS-CoV2. Cu ocazia unui interviu acordat lui Mihai Gâdea la emisiunea ”Sinteza Zilei”, de la Antena 3, starețul Mănăstirii Bogdana a ținut să le mulțumească medicilor care l-au tratat, dar și tuturor celor care s-au rugat pentru sănătatea sa.

”Eu văd toate acestea ca pe o minune pentru că fiecare om care a trecut prin starea mea, cu două perioade în care n-am mai știut nimic, m-am văzut, întorcându-mă la Sfânta Scriptură, ca paraliticul pe care l-au dus cei patru prieteni în fața Mântuitorului. Fiindcă în situații de astea nici un om, fie el preot ori călugăr, nu se poate ruga. Am avut ajutorul mănăstirilor, bisericilor, a credincioșilor, s-au adăugat și copiii iar rugăciunea copiilor cred că este cea mai bine primită la Dumnezeu. Eram într-o stare dificilă, cu mine se putea vorbi mai puțin. Dar copiii se rugau să fie părintele sănătos, să vină acasă, să ne dea cadouri de Crăciun. Cu smerenie și recunoștință mulțumesc tuturor care s-au rugat, preoților și credincioșilor pentru că acesta a fost al doilea tratament pe care l-am primit, care m-a întărit, mi-a ținut moralul tare. Acum sunt într-o stare de recuperare, mai sunt multe de făcut, și la Mănăstirea Bogdana, și la copii (de la Așezământul Sfântul Ierarh Leontie Rădăuți, n.r.)”, a spus părintele arhimandrit Iustin Dragomir.

Starețul Mănăstirii Bogdana a rememorat și momentele dificile prin care a trecut după infectarea cu Covid-19, inclusiv cele două secvențe critice.

”Am avut o stare nu bună de sănătate, am fost la Spitalul municipal de la Rădăuți, am mers la al doilea spital, starea de sănătate s-a înrăutățit și s-a decis să mă transfere la București, la Spitalul Militar. Am plecat spre București cu o Salvare. În Salvare am avut o stare mai dificilă, după ce am trecut de Buzău spre București, s-a rupt un pic filmul, cum spunem noi, s-a oprit caseta, dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am ajuns la București. Acolo m-au preluat doctorii. În a doua zi de spitalizare am avut iar un moment mai critic dar cu ajutorul medicilor deosebiți de la Spitalul Militar ROL 2, cu medicamente, cu aparate și cu ajutorul Domnului, m-am făcut bine”, a menționat părintele arhimandrit Iustin Dragomir.

Chiar dacă trebuie să mai stea în izolare timp de o lună, starețul Mănăstirii Bogdana vorbește de un nou proiect, unul de care vor beneficia circa 500 de persoane.

”Am început un proiect mare la Bacău, pentru un nou așezământ, o tabără pentru 500 de copii și un azil de bătrâni pentru 60 de persoane pe care vrem să le realizăm cum se zice acum la standarde europene, să creăm toate condițiile. Minunea care a făcut-o Dumnezeu cu mine arată faptul că trebuie terminate aceste lucruri pentru copii, pentru părinți și de aceea m-a lăsat în viață pentru că acesta este rostul nostru pe pământ”, a mai spus părintele arhimandrit Iustin Dragomir.