Vineri, 18 Decembrie 2020 (17:17:08)

Polițiștii suceveni au organizat o acțiune inedită, vineri, la adăpostul de câini de la Măriței al Asociației ”Casa lui Patrocle”.

Câinele polițist ”Oscar”, antrenat pentru misiuni speciale în cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale al poliției, a fost Moș Crăciun pentru cei aproximativ 300 de câini de la adăpost, care au primit 300 de kilograme de hrană uscată, donație din partea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

· Cadoul lui Oscar înainte de pensionare

Comisarul-șef Ionuț Epureanu a explicat:

” Oscar le-a adus celor peste 300 de căței de aici din centru, de altfel foarte bine îngrijiți de asociația Casa lui Patrocle, 300 de kilograme de hrană uscată. Este un gând bun al câinelui nostru, Oscar, care mai are un an până la pensie și s-a gândit să fie Moș Crăciun în ultimul său an de carieră”.

· Poliția Animalelor prinde contur

Această acțiune vine după un an 2020 în care poliția a fost sesizată de numeroase acte de cruzime față de animale de către cei de la Asociația ”Casa lui Patrocle”.

”Suntem fericiți că în acest an, alături de Casa lui Patrocle, am reușit să instrumentăm 14 dosare penale în urma sesizările lor. Au fost operate în premieră națională și rețineri de persoane pentru agresiuni asupra animalelor. Mai avem mult de lucru, avem însă și speranță, pentru că din această lună au fost demarate concursuri pentru încadrare, din sursă internă și externă, a locurilor alocate pentru Poliția Animalelor. Sunt trei medici veterinari care se vor alătura polițiștilor, vor fi un real sprijin”, a mai anunțat comisarul-șef.

· Multe dosare penale deschise în urma sesizărilor celor de la ”Casa lui Patrocle”

Roxana Ciornei, președintele asociației de protecție a animalelor, a ținut să le transmită mulțumiri polițiștilor suceveni pentru această acțiune inedită de donare de hrană, dar și pentru răspunsul prompt la majoritatea sesizărilor privind acte de cruzime față de animale.

Roxana Ciornei a amintit că reprezentantul poliției, Ionuț Epureanu, i-a promis că la final de an îi va face un bilanț al stadiului în care se află dosarele penale deschise în ultima perioadă de timp pe tema abuzurilor față de animale.

Comisarul-șef Epureanu a primit de la reprezentantele asociației și un câine cadou la finalul acțiunii.