Miercuri, 16 Decembrie 2020 (12:27:27)

Colectivul Ambulatoriului de diabet zaharat, nutriție şi boli metabolice din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, coordonat de medicul primar Claudiu Cobuz, a oferit cadouri copiilor cu diabet zaharat, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Zece copii cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, care suferă de această boală și sunt din familii cu posibilități materiale mai reduse, au primit daruri de la Moş Crăciun.

„Chiar dacă suntem în plină pandemie, nu am uitat de tradiţii şi am pregătit cadouri pentru micuţii noştri pacienţi. Este frumos când primim ceva, dar mult mai frumos este atunci când dăruim, când noi aducem bucurie în inimile şi-n sufletele celor care trec prin grele încercări. Bucuria lor este de fapt adevărata noastră bucurie. Sărbătorile sunt cel mai bun prilej de a ne reîntoarce mai mult şi mai profund către ceilalţi, acum fiind şi momentul în care gesturile şi gândurile bune pot construi un timp al bucuriei pentru copiii cu diabet zaharat care îşi doresc cu adevărat sănătate şi care nu trebuie să uite că în spatele fiecărui nor este o rază de soare”, a declarat dr. Claudiu Cobuz, medic şef al secţie Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice din Spitalul de Urgență Suceava.