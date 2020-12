Miercuri, 16 Decembrie 2020 (19:47:46)

Medicul psihiatru Dan Ștefan Rusu, de la Spitalul Municipal Rădăuți, a fost răpus de Covid-19. Managerul spitalului, Traian Andronachi, a declarat, miercuri, că medicul Dan Rusu a fost confirmat cu SARS-Cov-2 pe 17 noiembrie. Deși avea simptome de boală, inițial a refuzat internarea și a stat acasă până pe 22 noiembrie. „Se simțea tot mai rău și la rugămințile medicilor de la Infecțioase s-a internat pe 22 noiembrie. Starea i se agrava și pe 25 am insistat să-l aducem la ATI pentru ventilație non invazivă. A refuzat. Pe 27 l-am dus la ATI în Rădăuți și apoi, la solicitarea copiilor - unul dintre ei este medic în Iași, a fost transferat la Iași. Din păcate, nu a supraviețuit bolii. A murit miercuri, la 11.45. Este o zi tristă pentru Spitalul Municipal Rădăuți. După ce în 30 septembrie am pierdut o colegă, doamna asistentă Rodica Mariana Petrariu, răpusă de Covid, astazi am mai pierdut dintre noi un coleg, un profesionist, un medic de excepție”, a spus Traian Andronachi.

Potrivit acestuia, este primul medic de la secția Psihiatrie care se îmbolnăvește de Covid-19. Medicul Dan Ștefan, doctor în științe medicale, lucrează la secția Psihiatrie a Spitalului Municipal Rădăuți din 1989. Din cauza unor sechele după poliomielita avută în copilărie, era în scaun cu rotile, dar asta nu l-a împiedicat să fie dedicat pacienților și profesiei pe care a slujit-o cu abnegație. Avea 66 de ani.