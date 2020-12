Luni, 14 Decembrie 2020 (09:28:42)

La Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, programul de voluntariat și responsabilitate socială „Olimpiadele faptelor bune” a adunat elevi dornici să găsească un moment pentru a oferi și pentru a bucura pe cineva care are nevoie de puțină lumină acum, în preajma sărbătorilor de iarnă.

Imposibilitatea de a ne întâlni la școală a făcut ca ideea de la care am pornit să fie una diferită de tot ce am făcut până acum. Anul trecut ne-am implicat în campaniile caritabile organizate în școală, dar de această dată am decis ca fiecare dintre noi, elevii clasei a X-a D, cei care chiar doresc asta, să caute o familie sau o persoană pe care viața nu o bucură prea mult în aceste momente și să ofere un pic de mulțumire, un gând și o surpriză plăcută.

Unii au apelat la părinți pentru a afla despre situații mai dificile în care se găsesc și în care trăiesc unii de foarte aproape de noi. Miruna C. mi-a povestit că a aflat de la mama ei, care este asistentă, despre o familie cu un copilaș cu probleme. Miruna a făcut un pachețel și a descoperit acolo o familie modestă care s-a bucurat sincer de puținul oferit. Ciprian B. a oferit bucurie unei familii cu copil, din vecini. Briana G., Claudiu M. și Cosmin F., Ionela F. și Alexandra T., Nicolae B., Daniel R. au îndreptat gesturile de omenie spre persoane în vârstă și le-au oferit posibilitatea de a avea o masă un pic mai îmbelșugată de Crăciun.

Crăciunul este despre familie și despre bun și bine, de aceea unii elevi din clasă au decis să ajute familii aflate în situații dificile. Maria S. a găsit o familie la biserica din zona în care locuiește și a fost impresionată de mulțumirea pe care a adus-o gestul său. Miruna C. și Claudia D. au aflat despre o familie care locuiește în condiții greu de imaginat și au fost impresionate de dorințele simple ale copiilor, nu telefoane, nu tablete, doar o păpușă. Vasilica S. mi-a mărturisit că a reușit să facă niște copii să zâmbească și asta a bucurat-o enorm. Ștefan A. a găsit și o persoană care avea nevoie de un pic de ajutor, o familie cu un copilaș bolnav și o persoană în vârstă rămasă singură și fără nimic, chiar fără curent. Oana F. a ajuns la o familie recomandată de mama ei care este asistentă: copiii erau acasă și i-a surprins cu gestul său, iar momentul i-a amintit cât de recunoscătoare trebuie să fie pentru tot ce are. Gabriela C. a dăruit unei familii mai încercată de nevoi, iar bucuria copiilor care deschideau pachetele i-a înseninat sufletul.

Gesturile caritabile au fost făcute în Gura Humorului, Mănăstirea Humorului, Brăiești, Molid, Valea Moldovei, Cacica, Păltinoasa, pentru că peste tot există suferință, frig, imposibilitatea de a asigura un trai decent, oameni care se sacrifică pentru copii. Fiecare dintre persoanele și familiile la care s-au gândit colegii mei are o poveste în spate dar gestul nostru, oricât de mic, a fost făcut cu dragoste, din proprie inițiativă. Am avut astfel șansa să descoperim că „este o mare greșeală să nu faci nimic, crezând că ceea ce poți face este prea puțin”, așa cum spunea colega noastră Gabriela.

Am fost o echipă de 15 elevi care, deși departe unii de alții, ne-am adunat gândurile și posibilitățile pentru a dărui. A însemnat poate puțin pentru cei la care am ajuns dar fiecare dintre noi a trăit momente unice, de suflet și recunoștință. A fost pentru noi o confirmare a norocului pe care îl avem iar pentru cei din fața noastră un licăr de speranță că nu sunt uitați de cei din jur. Există probleme în jurul nostru, aproape de noi, atât de diverse! Dacă știi că poți oferi bucurie, fă-o!

Cojocaru Miruna Maria, clasa a X-a D, prof. Cîmpan Brîndușa Luminița