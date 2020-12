Tradiție continuată

Duminică, 13 Decembrie 2020 (13:19:53)

Tradiția celebrării “Cuplurilor de Aur” de către municipalitatea suceveană a continuat, în ciuda pandemiei, evenimentul fiind organizat în condiții speciale, pentru siguranța participanților.

“Astăzi am sărbătorit încă 17 Cupluri de Aur care au împlinit 50 ani de căsătorie.

În total, în ultimii 15 ani am sărbătorit 1539 de cupluri care au fost modele pentru orașul nostru.

Chiar dacă nu am putut sărbători festiv cu tradiționala cupă de șampanie, am marcat evenimentul, în condiții de pandemie.

Sănătate tuturor cuplurilor sărbătorite astăzi! Aveți recunostința comunității!

La mulți ani!”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Pentru siguranța participanților, evenimentul a fost organizat în holul Primăriei Suceava, la etajul I, lângă bradul de Crăciun, toți participanții purtând măști de protecție și având la dispoziție dezinfectant.

Evenimentele similare anterioare de anul acesta au avut loc în aer liber, în zona de agrement Tărărași, dar temperaturile exterioare scăzute și condițiile meteo nu au permis ca celebrarea “Cuplurilor de Aur” să se mai facă acolo.