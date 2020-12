Joi, 10 Decembrie 2020 (15:00:08)

Între jandarmii suceveni și cei din Garda Națională a Ucrainei are loc zilele acestea un schimb de experiență, în cadrul unui proiect intitulat ”Consolidarea capacității instituționale și tehnice de a interveni în sprijinul structurilor specializate care luptă împotriva crimei organizate”/ ”Strengthening institutional and technical capacity to intervene in support of the specialized structures that are fighting the organized crime”. Proiectul are finanţare prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 18 luni de zile, începând cu data de 26 noiembrie 2019. El se derulează conform unui contract de finanţare în valoare de 110.000 euro, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava participând în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Unitatea 1241 Ivano-Frankivsk din Garda Naţională a Ucrainei, care este lider beneficiar.

Prioritatea programului de finanțare constă în întărirea capacităților instituționale, pentru prevenirea și combaterea criminalității organizate și cooperarea polițienească.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacităților de formare și pregătire a efectivelor din cadrul grupei de acțiuni speciale, prin dezvoltarea unor programe complexe de pregătire fizică și evaluare psihologică, cu scopul de a interveni în sprijinul structurilor specializate care luptă împotriva crimei organizate.

Pe parcursul schimbului de experiență vor avea loc prezentări cu privire la studii de caz și analize referitoare la misiunile specifice celor două instituții, urmând ca la finalul proiectului să fie organizat un exercițiu de pregătire comun, care va avea loc în Ucraina.