Duminică, 6 Decembrie 2020 (11:17:27)

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a votat în această dimineață alături de soția sa la o secție de la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”. Ion Lungu a spus că a votat pentru o echipă competentă care este capabilă să asigure dezvoltarea României, a județului și a municipiului Suceava. „Am votat pentru dezvoltarea României, pentru dezvoltarea județului Suceava, pentru dezvoltarea municipiului Suceava. Am votat pentru o echipă competentă care să poată să facă acest lucru. Am votat pentru o echipă care poate să aducă fonduri europene. Singura șansă de dezvoltare a României este atragerea acestor fonduri europene la nivel național și, bineînțeles, la nivel local. Am votat pentru o viață mai bună pentru copiii și nepoții noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a declarat Ion Lungu la ieșirea de la urne.

Primarul Sucevei i-a îndemnat pe suceveni să se prezinte la vot, el precizând că primăria a luat toate măsurile necesare pentru ca procesul electoral să se desfășoare în condiții de siguranță. „Îi rog pe suceveni să vină la vot să își exprime acest drept democratic, un lucru foarte important pentru următorii patru ani”, a mai spus Ion Lungu.

Alături de primarul Sucevei au mai fost prezenți deputatul Ioan Balan, viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi și mai mulți consilieri locali.