Duminică, 6 Decembrie 2020 (09:50:44)

Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a votat în această dimineață la Gura Humorului. El a fost însoțit la urne de familia sa, precum și de senatorul Constantin Daniel Cadariu și de fostul vicepreședinte al Consiliului Județean, Gheorghe Niță.

„Ca de fiecare dată vorbesc la mine acasă la Gura Humorului. Am votat împreună cu familia mea. Am votat pentru a continua ce s-a început în 27 septembrie. Am votat pentru dezvoltarea județului Suceava, pentru dezvoltarea României. Am votat pentru intrarea în normalitate a țării noastre. Am votat pentru investiții mari și pentru viitorul acestei zone, pentru tineri, pentru cei în vârstă, pentru bunăstare, siguranță și un trai decent”, a spus Gheorghe Flutur la ieșirea de la urne.