Vineri, 4 Decembrie 2020 (14:59:05)

Ministrul Culturii, deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu, a declarat că alături de colegii din actualul Guvern a reușit să facă foarte multe lucruri în acest domeniu, într-un timp scurt și într-o perioadă atipică. „Cel mai simplu este să rămâi pe margine, după 3 ani în care nu ai făcut nimic, și să arunci cu pietre în cei care și-au asumat guvernarea.

A trecut un an de când PNL și-a însușit rolul pe care nimeni nu îl dorea: să guverneze o țară secătuită de PSD. Un an în care, în cea mai mare parte, a trebuit să găsim soluții pentru a depăși situațiile de criză create de pandemia provocată de SARS-CoV-2 și, în același timp, să pornim dezvoltarea reală a României europene. Tot de un an sunt ministru al Culturii, un minister care timp de 30 de ani a avut nu mai puțin de 26 de miniștri. Iar lipsa continuității am simțit-o imediat ce am fost învestit în funcție. Știu că viitorul se construiește treptat, cu fiecare pas făcut. Astfel, fiecare investiție, fiecare deblocare, fiecare urgentare a unei proceduri reprezintă o cărămidă pusă la dezvoltarea României europene, pe care îmi doresc să o construim împreună”, a spus Bogdan Gheorghiu, care candidează pentru un nou mandat de deputat din partea PNL Suceava. El a subliniat faptul că printre realizările de care este mândru se numără trecerea Casei și domeniului Florica în folosința Muzeului Național „Brătianu”, digitalizarea programului Tezaure Umane Vii, deschiderea pentru public a Muzeului Național Constantin Brâncuși, deși legea înființării instituției fusese promulgată în urmă cu 5 ani sau preluarea Conacului Vârnav Liteanu din Liteni, județul Suceava, „donație ținută la sertar de către PSD, adică amânări tipice și nedorite”,

Bogdan Gheorghiu a arătat că a lansat și programul de finanțare ACCES Online 2020, dedicat exclusiv sectorului privat, ca măsură de intervenție rapidă, un instrument de susținere financiară a peste 270 de lucrători din domeniul cultural, cu o valoare de un milion lei. „Anul acesta am crescut suma la 2 milioane de lei pentru apelul de proiecte dedicate Zilei Naționale a Culturii 2021, o creștere de 8 ori a sumei asigurate în 2020. Tot în mandatul meu a fost suplimentat bugetul Muzeului Naţional de Artă Contemporană cu 2.000.000 lei în sprijinul artiștilor plastici contemporani, pentru stimularea producției și tezaurizării artei contemporane, pentru muzee și pentru colecțiile statului. Alături de colegii din Guvern am realizat foarte multe, într-un timp scurt și o perioadă atipică. Îmi doresc ca românii să fie informați cu privire la toate aceste măsuri și să știe că, pentru a continua ce am început, trebuie să votăm duminică, 6 decembrie”, a încheiat ministrul Bogdan Gheorghiu.