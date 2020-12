Joi, 3 Decembrie 2020 (13:06:06)

La Iulius Mall Suceava s-a așternut atmosfera de Crăciun. Aici vă așteaptă și cele mai frumoase cadouri. Globurileau fost atent așezate, luminițele sclipesc necontenit, brazii au fost ornați, doar cadourile mai trebuie împachetate, iar Crăciunul poate să vină. Iulius Mall Suceava vă așteaptă cu un decor desprins din basme încă de la intrare, unde vă întâmpină un brad împodobit cu fulgi de zăpadă, fundițe și luminițe sclipitoare. Întregul mall este împodobit cu decorațiuni strălucitoare, globuri în diferite culori și modele, dar și cu fragmente de basm. Un alt brad, ornat cu personaje și scenete fantastice, nelipsitele luminițe și fundițe colorate, tronează în zona Bershka. Totodată, cu ajutorul unor figurine de dimensiuni mari, a fost creat un cadru special, care ne reamintește ceea ce sărbătorim de Crăciun. După ce terminați sesiunea foto cu decorațiunile, treceți prin magazine și vedeți ce surprize v-au pregătit spiridușii. „Niciodată nu este prea devreme pentru magia Crăciunului! A fost un an atipic, care ne-a răpit destul de multe bucurii, dar nu vom lăsa farmecul sărbătorilor de iarnă să dispară! Vino la Iulius Mall Suceava să ne bucurăm împreună de luminițe, decorațiuni de poveste și de o atmosferă cum de mult nu am avut!Bucură-te de o sesiune de shopping într-o atmosferă magică și oferă-le celor dragi cele mai frumoase cadouri! Nu am uitat nici de cel mai simpatic bătrânel. Iulius îl ajută anul acesta pe Moș Crăciun să vorbească cu toți copiii. Stay close și fii printre primii care află vești de la Moșul! Bucură-te de magia Crăciunului!”, au transmis reprezentanții Iulius Mall Suceava.