De Ziua Bucovinei

Sâmbătă, 28 Noiembrie 2020 (20:09:02)

Sucevenii au așteptat cu nerăbdare aprinderea luminilor de sărbătoare în bradul de Crăciun și în centrul Sucevei, decorat feeric, cu mii și mii de luminițe, dovadă fiind numărul mare al celor care s-au adunat să fie prezenți la acest moment, sâmbătă seara, de la ora 18.00, chiar dacă, din cauza pandemiei, nu s-au organizat spectacole, ca în anii precedenți.

Prezent ca în fiecare an, inițiatorul acestui eveniment, primarul Ion Lungu, a venit alături de nepotul său Patrick și de membrii familiei, fiind însoțit și de deputatul Ioan Balan, care a venit împreună cu finul său, Alexandru.

De data aceasta, onoarea de a aprinde luminile de sărbătoare din brad și din Centru i-a revenit tânărului Alex, în vârstă de patru anișori, în aplauzele celor prezenți pe esplanadă.

Bucuria celor prezenți a fost și mai mare ținând cont că aprinderea luminilor din brad s-a făcut odată cu prima ninsoare din această iarnă.

“La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, dragi bucovineni!”, a spus Ion Lungu imediat după aprinderea luminilor din centrul Sucevei.

“Conform tradiției, în data de 28 noiembrie, în cinstea zilei Bucovinei, în ultimii ani am aprins luminile în bradul de Crăciun și din zona centrală. Sigur că înainte erau manifestări, era mult fast. Din păcate, în acest an nu mai putem face acest lucru și totuși am ținut să marcăm acest moment, să aprindem luminile în bradul de Crăciun, chiar dacă este o perioadă dificilă. Sigur, suntem solidari cu cei care se află în suferință, cu cei care sunt bolnavi, pentru noi este o prioritate sănătatea populației, dar totuși nu putem lua bucuria sucevenilor, de a admira ornamentele de Crăciun și luminile de sărbătoare. Prin acest décor luminos amplasat în oraș vrem să aducem o minimă mângâiere, o bucurie în sufletul sucevenilor.

Mă bucur să văd că, fără a avea un eveniment deosebit, foarte mulți cetățeni au venit să se bucure de luminile din bradul de Crăciun, din zona centrală, foarte mulți copii, ceea ce înseamnă că am luat o decizie corectă. Ei așteptau acest moment. Din păcate este un an mai deosebit, în care o să sărbătorim așa cum putem. Dar chiar dacă nu vom avea manifestări aici în zona centrală, ne-am străduit ca orașul să fie cât mai frumos și sper că am reușit acest lucru. Mă bucur că alături de mine a fost domnul deputat Ioan Balan și mai ales Alex, un băiețel deosebit care cu emoție a aprins luminile în bradul de Crăciun”, a declarat edilul sucevean, prezent pentru al 17-lea an consecutiv.

Deputatul Ioan Balan a transmis „La mulți ani!” tuturor bucovinenilor, fie că locuiesc în județ, în țară, sau „oriunde în lumea largă”.

„De Ziua Bucovinei, pe 28 noiembrie, aprindem luminițele în centrul Sucevei. Anul acesta nu e o zi cu foarte mult fast, dar e o sărbătoare pe care o simțim cu toții în inimile noastre”, a spus Ioan Balan.

În continuare, centrul orașului a fost unul animat de oameni care se pozau cu bradul, cu decorațiunile, care se plimbau pe sub fulgii de nea sau care savurau un vin fiert procurat cu greu, de la puținele locații de servire care mai sunt deschise, în condițiile în care căsuțele cu meșteri și cu produse de sezon nu au mai fost amplasate pe esplanada centrală.