Miercuri, 25 Noiembrie 2020 (14:19:10)

Polițiștii au continuat cercetările în cazul accidentului produs la finele săptămânii trecute la Râșca, unde un tânăr s-a răsturnat cu mașina în albia unui pârâu, rămânând prins sub bordul mașinii, de unde a fost scos de pompieri. Polițiștii au constatat că tânărul s-a urcat la volan deși nu are permis de conducere și era și în stare avansată de ebrietate, astfel că, după ce medicii au ajuns la concluzia că nu mai este în pericol, marți, 24 noiembrie, pe numele său a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”. Gheorghică Nistor a fost preluat de polițiști și dus în arestul poliției județene, cercetările continuând sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Reamintim că pompierii militari de la Fălticeni au intervenit la un accident rutier, în seara zilei de 21 noiembrie, în comuna Râșca, unde un autoturism scăpat de sub control de șofer a lovit un cap de pod, după care s-a răsturnat în albia unui pârâu. Echipajul de descarcerare al Detașamentului de pompieri Fălticeni a constatat că tânărul de la volan era încarcerat, cu picioarele prinse sub bord, fără a se putea mișca.

Tânărul în vârstă de 27 de ani a fost extras de sub bord și apoi scos din râpa aflată la o diferență de nivel de câțiva metri, după ce pompierii au făcut un lanț uman.

Șoferul a fost preluat de un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanță Județean, stabilizat și transportat la Spitalul din Fălticeni. La fața locului au ajuns polițiști, care au demarat cercetări privind cum s-a produs accidentul.

La Spitalul Fălticeni, tânărul în vârstă de 27 de ani, din comuna Bogdănești, a fost diagnosticat cu un traumatism cranio-facial și stare etilică, fără alte probleme deosebite, astfel că polițiștii l-au putut verifica cu etilotestul.

A rezultat concentrația imensă de 1,32 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Tânărului i s-au recoltat probe biologice, pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. Verificările în bazele de date au arătat că acesta nu are nici permis de conducere, constatându-se astfel un cumul de infracțiuni.