Luni, 23 Noiembrie 2020 (11:13:00)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, propune promovarea și implementarea unui program pentru dotarea cu fose septice a locuințelor din zonele greu accesibile. În acest sens, administrația liberală județeană condusă de Gheorghe Flutur a avut mai multe întâlniri de lucru cu actualii și viitorii parlamentari liberali în vederea inițierii și susținerii unor acte normative cu referire la prioritățile județului Suceava. „În aceste zile am aprofundat o temă legată de confortul populației, mai exact cu privire la racordarea la sistemul de canalizare a locuințelor”, a arătat Flutur. El a precizat că potrivit datelor oficiale, atât în județ, cât și în țară, numărul locuințelor racordate la rețelele de apă este mult mai mare decât al celor racordate la rețelele de canalizare. „În cadrul întâlnirilor avute am făcut și o simulare în ceea ce privește finanțarea cu fonduri europene și guvernamentale a unor investiții prioritare pentru suceveni în următorii patru ani. Trebuie amintit faptul că acum avem în implementare în județ un mare program pe POIM, de un sfert de miliar de euro, pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare, care se adresează către o treime din populația județului Suceava, urmând ca în perioada următoare să deschidem nu mai puțin de 25 de puncte de lucru”, a precizat președintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a adăugat că în județ se constată însă un grad scăzut, spre zero, a procentului de racordare la canalizare a locuințelor din zona de munte și zonele greu accesibile. „În acest context, în urma discuțiilor cu parlamentarii și cu viitorii parlamentari liberali, dar și cu ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș s-a convenit elaborarea unui act normativ prin care să se asigure condițiile pentru dotarea cu fose septice a locuințelor din aceste zone greu accesibile, care sunt într-un număr însemnat în județul Suceava. Aceste fose septice vor fi instalate cu respectarea tuturor cerințelor de mediu, urmând să se acorde asistență tehnică de specialitate, să fie vidanjate de către serviciile specializate ale administrațiilor locale”, a mai afirmat Gheorghe Flutur.

El a subliniat faptul că ar exista posibilitatea alocării sumei de 500 de milioane de euro, la nivel național, pentru un proiect cu fonduri europene pentru dotarea cu fose septice a locuințelor din zonele greu accesibile. Gheorghe Flutur a arătat că un astfel de proiect ar putea fi introdus la finanțare prin Programul de Reziliență. Șeful administrației județene a mai spus că, la o scară mai mică, proiecte pentru astfel de zone le-a implementat atunci când era ministru al Agriculturii, când micile ferme au fost dotate cu motocositoare, aparate pentru muls și tancuri de răcire a laptelui. Nu în ultimul rând, Gheorghe Flutur a precizat că acest program de dotare cu fose a locuințelor din zonele greu accesibile înseamnă asigurarea unui pas important către civilizație și confort.