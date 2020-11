Duminică, 22 Noiembrie 2020 (14:19:08)

Echipa de rugby CSM Bucovina Suceava a încheiat campionatul Diviziei Naționale de Seniori (DNS) cu partida jucată duminică, în Capitală, cu RC Grivița. Gazdele s-au impus cu scorul de 33-12, după un meci în care sucevenii au muncit, au avut câteva faze reușite, însă Grivița a fost mai eficientă la dezvoltarea jocului pe spații largi, unde a finalizat faze frumoase, în viteză.

Sucevenii au condus în prima repriză cu 5-0, 12-7, ratând și trei lovituri de pedeapsă iar înainte de pauză au dominat minute bune în 22-ul advers, fiind foarte aproape de un nou eseu. Acest moment a fost probabil decisiv, cei de la Grivița scăpând pe contraatac și intrând la pauză cu scorul 21-12. În partea a doua, sucevenii nu au mai reușit să înscrie, deși au avut și ei unele momente de dominare. Grivițenii i-au surprins cu mai multe faze în viteză, impunându-se în final clar, cu scorul de 33-12. Diferența a fost făcută probabil și de pregătire, sucevenii având o perioadă scurtă cu antrenamente, care s-au făcut însă în grupuri mici.

Una peste altă, este de apreciat că rugbiul a putut continua prin eforturile jucătorilor și a susținătorilor iar campionatul s-a finalizat pe teren, chiar dacă cu meciuri mai puține, asta din cauza pandemiei și a costurilor mari pentru testele Covid.

Antrenorul echipei CSM Bucovina Suceava, Marius Colțuneac, a declarat la finalul meciului: ”Prima repriză pot să spun că am dominat, puteam intra în avantaj dacă pe final eram mai atenți și profitam de momentele bune. În partea a doua, din păcate, am tratat prea ușor faze în apărare, am fost surprinși de viteza unora dintre adversari. Cred că au contat și schimbările, am avut accidentări și la linia I și la aripă. S-a văzut și pregătirea superioară, grivițenii au mulți tineri care au fost în loturile de la Steaua și Dinamo și altfel s-au putut antrena în aceste luni multe de pauză”. El a transmis mulțumiri pentru sprijin Primăriei și Consiliului Local Suceava, celor de la Urban Street și Asociației Prietenii Rugbiului.

La finalul meciului, Iulian Nichiforiuc, în vârstă de 41 de ani, care a jucat ca de obicei titular, a anunțat că acesta a fost ultimul său meci în tricoul CSM Bucovina Suceava. Antrenorul i-a transmis mulțumiri pentru faptul că din anul 2002 a fost tot timpul alături de echipă și speră ca acesta să mai analizeze decizia de retragere până în primăvara anului viitor.