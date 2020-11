Duminică, 22 Noiembrie 2020 (10:41:34)

În perioada 1 - 19 noiembrie 2020, la Școala Gimnazială Pârteștii de Sus și școlile structură (Școala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” Solonețu-Nou și Școala Gimnazială Cacica) s-au desfășurat activitățile educative din cadrul Campaniei „19 zile de prevenire a abuzului și violenței asupra copiilor și tinerilor”, având ca scop educarea elevilor în spiritul prevenirii abuzului și violenței față de copii și tineri.

Activitățile au vizat implicarea elevilor, cadrelor didactice, părinților și au avut ca scop prevenirea abuzului și violenței față de copii, prevenirea comportamentelor de risc și formarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor, prin dezvoltarea unei atitudini responsabilefață de efectele consumului de substanțe; conștientizarea elevilor cu privire la fenomenul malnutriției, dar șipromovarea principiilor unui internet mai sigur, având în vedere că activitățile școlare se desfășoară în mediul online.

Activitățile au avut caracter teoretic și practic. S-au organizat dezbateri, acestea fiind un bun prilej pentru a comunica online unii cu alții.

Informare corectă

Dintre principalele obiective ale campaniei amintim: promovarea unor abilități de viață sănătoase în rândul elevilor prinprevenirea consumului de droguri; oferirea de oportunități de petrecere a timpului liber; să înțeleagă necesitatea dezvoltării unor medii alimentare sănătoase; conștientizarea și promovarea principiilor unui internet mai sigur, având în vedere că activitatea școlară se desfășoară în mediul online.

Coordonatorul campaniei la nivelul unității de învățământ (Școala Gimnazială Pârteștii de Sus), prof. înv. primar Drăghici Adriana, a spus că „deși trecem printr-o perioadă grea, am încheiat această campanie cu o activitate destul de sensibilă în ceea ce privește subiectul și anume, am sărbătorit vineri, 20 noiembrie, Ziua Universală a Drepturilor Copilului. Scopul activității a fost acela de a informa corect elevii din învățământul primar și părinții acestora cu privire la promovarea și respectarea drepturilor copilului. Dacă anul trecut a fost o adevărată sărbătoare pentru noi când am povestit, am cântat, am recitat, anul acesta a fost o activitate aparte prin desfășurarea ei. Am dezbătut fiecare drept al copilului cu păreri pro și contra, am recitat, am audiat cântecele și am realizat desene și afișe pe această temă. Mesajul unitar a fost că le este dor de școală, de colegi, de activitățile desfășurate împreună, iar întrebarea mereu repetată de cei mici a fost <De ce......?>. Inocența lor a transmis emoție, dar și multă încredere”.

Cadrele didactice care au pregătit și desfășurat activitățile proiectului s-au implicat cu responsabilitate și entuziasm, creând momente de reală educație, cu caracter teoretic și practic, ateliere creative, dezbateri.

Activitățile desfășurate la cele trei școli au fost:,,Prevenirea dependenței și abuzului de substanțe” - Școala Gimnazială Cacica, prof. Scheuleac Stela; Prevenirea malnutriției - Școala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz” Solonețu Nou, prof. Ostrovschi Chahula Maria; Pericolele T.I.C - Școala Gimnazială Pârteștii de Sus, prof. Chifor Laura; Ziua Universală A Drepturilor Copilului- Școala Gimnazială Pârteștii de Sus, prof. Strugar Mihaela, prof. Strugariu Elena, prof. Ciornei Nicoleta, prof. Drăghici Adriana.

Activitățile propuse li s-au părut elevilor bine venite, după cum a completat prof. Drăghici Adriana, „i-au ajutat să conștientizeze și să-și definească mult mai clar ce anume este violența, și-au manifestat spiritul critic atât prin creațiile lor, cât și prin găsirea soluțiilor pentru a stopa acest aspect negativ al societății și al comportamentului uman”.