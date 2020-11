Joi, 19 Noiembrie 2020 (14:12:59)

Județul Suceava are, la această dată, 1.770 de cazuri de Covid-19 în evoluție, conform datelor comunicate, joi, de Prefectura Suceava. Distribuția cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale arată că, din cele 114 unități administrativ-teritoriale, 4 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 12 au câte un caz în evoluție, 27 au sub cinci cazuri în evoluție, 38 au sub zece cazuri în evoluție, iar 33 au peste zece cazuri în evoluție.

Prefectura a comunicat și rata cazurilor pozitive în fiecare localitate din județ, de unde reiese că în municipiul Suceava incidența este de 4,09 la mia de locuitori, cu focare, și 4,04 la mie fără focare.

Potrivit Prefecturii, în cursul zilei de 18 noiembrie polițiștii au verificat în context Covid 1.082 de persoane și 126 de societăți comerciale și au aplicat 94 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 10.500 de lei, pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și neluarea măsurilor pentru diminuarea impactului riscurilor conform Legii nr.55/2020.

Acțiunile de verificare vor continua în zonele aglomerate, centrele comerciale, piețe, târguri și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind limitarea prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov-2.