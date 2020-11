Miercuri, 18 Noiembrie 2020 (14:33:04)

În cadrul unei ore online de educație antreprenorială, elevii din clasa a X-a de la Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc au avut prilejul să îi adreseze întrebări invitatului special, antreprenorul sucevean Răzvan Ungurașu. Acesta a acceptat cu mare deschidere invitația venită din partea Colegiului Silvic, fiind convins că impactul asupra elevilor privind antreprenoriatul este întotdeauna mai mare „atunci când școala și viața se unesc într-un mix, iar noțiunile nu rămân la nivel teoretic”.

Razvan Ungurașu este CEO-ul companiei Raisis Software, înființată în anul 2019, care se ocupă cu crearea de aplicații WEB și Mobile, dar și de Marketing online, misiunea acesteia fiind de a ajuta companiile să-și optimizeze procesele interne. În scurt timp, Răzvan Ungurașu, alături de echipa lui,va dezvolta o aplicație proprie pentru clinici medicale, creatăde la zero de aceștia.

Prof. deeconomie și educație antreprenorialăAnamariaPauliuc, de laColegiul Silvic „Bucovina”din Câmpulung Moldovenesc, ne-a spus că întâlnirea dintre antreprenorul Răzvan Ungurașu și elevi a fost foarte productivă și eficientă, aceștia înțelegând foarte bine mecanismul de funcționare a unui start-up, dar în același timp și de a înțelege cum poate lua naștere o companie pornind de la un vis.

„Răzvan a discutat deschis cu elevii, subliniind în mai multe rânduri că pasiunea pe care o ai te poate duce pe culmile succesului. Ca atunci când ai un vis, oricare ar fi acela, nu trebuie sărenunți. Ne-a povestit despre paharul cu apă rece pe care l-a băut în timp ce își punea ordine în gânduri, despre cum pasiunea lui pentru IT era mai presus de orice.Elevii au avut posibilitatea de a-i adresa întrebări și totul s-a desfășurat într-un cadru relaxant, bazat pe discuții libere. Am simțit toți cum ora s-a mutat de la școală, în mediul real, în viața reală.Iar atunci când ora s-a încheiat, am rămas toți cu aceeași propoziție în minte: <Da, se poate!>. Nimic nu e greu, nimic nu pare de netrecut atunci când ai un vis și o ambiție. Răzvan, îți mulțumim foarte mult. O să folosimsloganul companiei tale: <Alături de tine în era digitală>”, a completat prof. Anamaria Pauliuc.