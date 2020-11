Miercuri, 18 Noiembrie 2020 (11:39:35)

În perioada 16 noiembrie 2020 – 31 ianuarie 2021 se desfășoară „Brio Challenge”, prima olimpiadă digitală de matematică din România, pentru elevii din clasele II – XII. Evenimentul este organizat de Brio®, prima și singura platformă de teste digitale standardizate adresate elevilor români, cu sprijinul Asociației Dedeman și susținută de Societatea de Științe Matematice. Olimpiada cuprinde trei probe, toate fiind susținute din fața calculatorului.

Dragoș Iliescu, CEO, Chief Scientist și fondator Brio®, a declarat: „Încercăm să venim în sprijinul tuturor actorilor implicați în sistemul educațional, într-o perioadă plină de provocări, având un singur obiectiv: școala trebuie să meargă mai departe. Cred foarte tare în puterea pe care testarea o are pentru a învăța și pentru a accelera performanța elevilor și susținem acest deziderat prin organizarea primei olimpiade digitale de matematică”.

· Două etape

În cadrul primei etape a olimpiadei Brio Challenge, cea de înscriere (16 noiembrie – 6 decembrie), elevii vor trebui să își creeze un cont pe www.brio.ro/challenge. Ei pot fi înscriși și de către profesori sau părinți. Odată cu înregistrarea confirmării de înscriere, elevii vor primi automat două credite gratuite, unde 1 credit = 1 test. Aceștia pot achiziționa individual extracredite cu care pot efectua un număr suplimentar de teste, urmând să înscrie în competiție rezultatul cel mai bun. Dacă au deja un cont, pot utiliza, de asemenea, creditele aferente contului.

În cea de-a doua etapă (11 – 24 ianuarie 2021) se vor califica elevii care au obținut peste 80 de puncte, urmând ca apoi să treacă printr-o nouă rundă de testare. În urma rezultatelor, în etapa finală vor trece cei mai buni zece elevi de la fiecare clasă, care au obținut cele mai bune rezultate. Finala va avea loc între 25 și 31 ianuarie 2021 și va fi supravegheată video, participanții fiind obligați să aibă activată camera laptopului sau a tabletei.

· Premii consistente pentru campioni și vicecampioni

Câștigătorii vor fi anunțați în data de 3 februarie 2021. Vor fi acordate 12 premii pentru campioni și 24 de premii pentru vicecampioni, în funcție de rezultatele obținute. Premiile pentru campioni constau în câte un iPad Apple și un abonament pe un an - Brio Unlimited -, iar cele pentru vicecampioni oferă câștigătorilor câte o trotinetă electrică X T și un abonament pe un an - Brio Plus.

În plus, toți finaliștii vor primi un abonament Brio Start pe 6 luni, iar profesorii acestora vor primi, la rândul lor, abonamente gratuite cu care pot realiza teste la clasă.

Susținătoare activă a inițiativelor din domeniul educațional, Asociația Dedeman este partenerul Brio® pentru prima olimpiadă digitală de matematică, prin care sprijină performanța individuală a elevilor, o forță motrice a sistemului național de educație.

În luna martie, Asociația Dedeman a susținut proiectul „School Must Go On”, prin care Brio® oferea teste gratuite tuturor elevilor și profesorilor din România.

Brio® este o platformă ed-tech de măsurare a performanței educaționale avizată de Ministerul Educației și Cercetării, iar testele sunt în totalitate bazate pe programa școlară românească și sunt realizate exclusiv de profesori români. Brio® pune la dispoziția elevilor din clasele I-XII teste standardizate de limba română și matematică, dar și teste de inteligență, de stiluri de învățare, de aptitudini vocaționale.