O acțiune de control trafic organizată de polițiștii de la Serviciul Rutier Suceava în zilele de 14 și 15 noiembrie, axată pe combaterea vitezei, s-a soldat cu aplicarea unui număr foarte mare de amenzi, precum și cu suspendarea a nu mai puțin de 65 de permise de conducere. Din cele 65 de permise, 45 au fost ridicate de la șoferi înregistrați circulând cu viteză de peste 50 de kilometri la oră față de limita admisă în localitate. Practic, majoritatea dintre ei au fost înregistrați cu peste 100 de kilometri la oră în localitate. Alte 17 permise de conducere au fost suspendate pentru depășiri neregulamentare surprinse de camerele video de pe autospecialele de poliție.

La capitolul record de viteză în localitate, un bărbat din Borșa a fost înregistrat de radar pe DN 17, pe raza comunei Ilișești, cu viteza de 121 de kilometri în localitate. Bărbatul a fost amendat și i s-a reținut permisul de conducere pentru 90 de zile. Tot la Ilișești, un șofer din Vatra Dornei a fost înregistrat cu 108 km/h în localitate.

Cu privire la amenzi, în cadrul celor două zile de controale au fost aplicate 472 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproape 250.000 de lei, din care 281 au fost pentru depășiri ale limitelor de viteză înregistrate cu radarul.

Tot la finele săptămânii trecute, seara și noaptea, Serviciul Rutier a organizat și o acțiune care a urmărit depistarea șoferilor băuți. Au fost constatate 20 de infracțiuni, dintre care 7 de conducere sub influența alcoolului și una de refuz de recoltare probe biologice. Au fost reținute și alte 7 permise de conducere, din care patru pentru consum de alcool, sub concentrația de 0,40 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, peste care se întocmește dosar penal.