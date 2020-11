Vineri, 6 Noiembrie 2020 (15:38:48)

Noile măsuri restrictive anunțate de Consiliul Național pentru Situații de Urgență ar putea trimite acasă, să lucreze în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, o parte dintre salariații Primăriei Suceava.

“Vom face o analiză a activităților fiecăruia, unde se pretează telemuncă sau muncă la domiciliu, vom da dispoziții în acest sens. E mai complicat să aplici aceste măsuri la primărie, pentru că munca noastră este în relație directă cu cetățeanul, vine omul să-i eliberezi documente, să se lămurească cu diverse probleme pe care le are el, să obțină documente de urbanism, etc. Există posibilitatea ca unele servicii să poată fi prestate online, dar nu toată lumea are acces la astfel de servicii”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Referitor la măsura organizării programului de lucru în două schimburi, edilul sucevean a precizat că asta se aplică deja din vară, preventiv, programul fiind organizat pe două ture, de la 06.00 până la 14.00 și de la 14.00 la 22.00, în special la departamentele mai aglomerate.

Conform deciziei CNSU, “În vederea evitării aglomerării transportului public, se propune ca toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați să aibă obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă

la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, să se organizeze programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin două ore”.

În privința celorlalte măsuri anunțate de CNSU, edilul a evitat să se pronunțe asupra efectelor pe care le vor avea în municipiul Suceava – exemplu piețe, Bazar, etc, aceste decizii urmând să fie luate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în perioada imediat următoare.