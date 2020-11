Marţi, 3 Noiembrie 2020 (14:08:51)

Moș Crăciun a venit anul acesta la început de noiembrie pentru copiii de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă din cartierul sucevean Burdujeni. Pe o ploaie mocănească, mașina „moșului” a intrat în curtea instituției de învățământ și a reușit să lumineze sufletele celor 260 de copii care învață aici. E drept, și ”moșul” a fost unul atipic, din dotarea sa făcând parte masca de protecție. Andrei Bacoș, pentru că el a fost de această dată omul care a adus cadourile, a mărturisit că intenția sa și a lui Vasile Bolohan, ”moșul” din Anglia, a fost aceea de a duce o parte din copii într-o excursie.

”Având în vedere pandemia, excursia pe care am gândit-o noi nu s-a mai putut materializa. În aceste condiții, ne-am gândit să facem altceva pentru a-i bucura pe acești copii. Am reușit să strângem în jur de 10.000 de lei, iar cu acești bani am cumpărat dulciuri, jucării și rechizite pentru fiecare copil de la această școală. Pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și au făcut posibilă acțiunea de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava. Zâmbetul acestor copii este răsplata cea mai mare pe care o puteam primi”, a mărturisit Andrei Bacoș.

Acesta a mai menționat că în viitor vor avea și alte acțiuni, iar împreună cu partenerul său Vasile Bolohan va veni și cu alte surprize.