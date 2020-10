Vineri, 30 Octombrie 2020 (20:55:05)

Gestionarea situației epidemiologice în județul Suceava la acest moment este „un exemplu”, a declarat, vineri, la Suceava, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Acesta a declarat că a venit într-o vizită de lucru pentru o evaluare a evoluției pandemiei pe Regiunea Nord-Est, în special la nivelul județului Suceava, interesat de capacitatea de tratament, de evaluare a sectorului de terapie intensivă și de extensie a paturilor de terapie intensivă, în contextul creșterii numărului de cazuri la nivel național.

„Suceava o regăsim după momentul martie-aprilie într-o ușoară stabilizare, cu un număr crescător ușor de la o zi la alta, cu perioade de acalmie, într-un context în care momentul martie-aprilie cred că a fost pe deplin înțeles, atât de componenta locală, cât și de componenta medicală, profesională”, a declarat, în conferință de presă, ministrul Nelu Tătaru.

Acesta a mai spus că „ce vedem astăzi la Suceava diferă total de ce se întâmpla acum 6-7 luni” și că „Suceava este un exemplu în ziua de astăzi și eu sper că toți – și eu, ca ministru – am învățat ceva din momentul Suceava”.

„Minunea Sucevei”

Întrebat de ce, la vremea când pandemia era abia la început și se cunoșteau foarte puține lucruri despre transmitere și tratament, Sucevei i s-au aplicat restricții maxime, de care ulterior nu a mai „beneficiat” nici un municipiu, Nelu Tătaru a răspuns că situațiile nu se compară.

„N-am vrea să ne amintim Suceava din martie-aprilie, când aveam doar 300 din 2.300 de angajați (n.r. - cifra corectă este 1.500, nu 2.300) la Spitalul Suceava la serviciu. Ce a însemnat Suceava, ce a însemnat acea sintagmă pe care ne-o puneau toți, Lombardia României, pentru care în acele momente au plătit niște oameni care nu trebuiau să plătească, n-aș vrea să amintim aici. (...) Transformarea și minunea Sucevei de la acest moment se datorează unui efort comun – dumneavoastră, ca cetățeni, autorităților locale și celor care au venit din alte părți – Iași, Cluj, Brașov – să renască o activitate medicală”, a declarat Nelu Tătaru.

Accidentul epidemiologic din luna martie, de la Spitalul Județean, și măsurile dure aplicate atunci, cu încadrarea unității medicale drept spital-Covid și carantinarea municipiului Suceava și a opt comune din jur, plus militari la spital și pe străzi este denumit de ministru drept „Elementul Suceava”. În opinia sa, „<Elementul Suceava> a putut preveni <Elementul Deva>, <Elementul Focșani> sau <Elementul Brașov> sau Neamț. Am învățat toți. Și eu, ca ministru, am învățat din <Elementul Suceava>”, a declarat ministrul.

În ceea ce privește situația actuală din Suceava, Nelu Tătaru a evidențiat managementul integrat al spitalelor din județ, coordonate la acest moment de managerul Spitalului Județean de Urgență, dr. Alexandru Calancea.

Situația paturilor în ATI

Tot cu ocazia vizitei de vineri, Nelu Tătaru a evaluat capacitatea asistenței medicale de terapie intensivă pentru pacienții cu Covid, care se poate acorda la nivelul spitalului din Rădăuți, al Spitalului Județean și la nivelul spitalului din Fălticeni. La Spitalul Județean sunt în acest moment 40 de paturi ATI, împărțite egal între Covid și non-Covid, cu posibilitate de extindere cu 12 paturi din terapia mobilă, plus 8 paturi la Boli Infecțioase și un suport de 5 paturi la Rădăuți pentru patologie Covid. „Avem în acest moment o rezervă de 30 de paturi care pot fi operaționalizate în următoarele 7-10 zile. Necesarul de dotare există, urmând a suplimenta cu personal. Acest lucru îl vom face la nivelul Comitetului Național de Coordonare a Intervenției”, a declarat Nelu Tătaru.

La Rădăuți sunt și medici rezidenți ATI care au susținut în această perioadă examenul de medic specialist, urmând a primi confirmările. La Fălticeni sunt 10 paturi ATI pentru patologia non-Covid și 5 paturi pentru maternitate, iar acolo va rămâne o rezervă strategică de 5 paturi, peste cele 25 de paturi „pe care le avem în operaționalizare pentru următoarele 7-10 zile”. „Dacă evoluția va fi nefavorabilă, vom operaționaliza și aceste paturi pentru Terapie Intensivă Covid. Patologia medie spre severă o gestionează spitalele din Rădăuți și Suceava, cu transferul pacienților cu formă medie spre vindecare către spitalele din Gura Humorului, Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc. Ce pot remarca este acest management integrat care există în unitățile medicale din județul Suceava, coordonat de domnul manager Calancea, de la Spitalul Județean”, a mai spus ministrul Nelu Tătaru.

Menționăm că același număr de paturi ATI era la nivelul Spitalului de Urgență și al județului Suceava și în luna martie.