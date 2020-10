Vineri, 23 Octombrie 2020 (15:31:39)

Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a depus, vineri, jurământul pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Suceava, în cadrul ședinței de constituire a noului deliberativ. Ședința a avut loc în prezența premierului României, Ludovic Orban, care a ținut să fie prezent la Suceava la depunerea de către Gheorghe Flutur a jurământului pentru cel de-al treilea mandat de președinte al Consiliului Județean. La ședință au mai fost prezenți primarul Sucevei, Ion Lungu, parlamentarii PNL Ioan Balan, Dumitru Mihalescul și Angelica Fădor, precum și o delegație din partea Arhiepiscopiei și Rădăuților, din care a făcut parte și starețul Mănăstirii Putna, Melchisedec Velnic.

În debutul ședinței a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de către cei 36 de consilieri județeni aleși în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie, după care a depus jurământul președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur.

Flutur: „Vreau să le mulțumesc sucevenilor pentru votul puternic acordat mie și echipei liberale”

În discursul său, rostit în prezența premierului României, Ludovic Orban, Gheorghe Flutur a ținut să le mulțumească, în primul rând, sucevenilor care i-au acordat votul lui și echipei liberale din județ.

„Cu Doamne ajută începem un nou mandat. În primul rând vreau să le mulțumesc sucevenilor pentru votul puternic acordat mie și echipei liberale. A fost o lecție de viață și, vă spune un om care are ceva vechime în politică, o atitudine excepțională a sucevenilor care au arătat că au maturitate politică, că știu să analizeze și că în primul rând au contact faptele mele și ale echipei liberale din aceste două mandate. Și au contat mai puțin sau deloc atacurile din ultima perioadă, legate de ce s-a întâmplat cu această nedorită pandemie care din păcate știți că a debutat, nefericit, aici. Sigur că poate unii și-au făcut niște calcule că pandemia îi poate aduce la putere. Sucevenii au arătat că știu să aleagă fapte concrete făcute și programe serioase. Am văzut că solidaritatea acestor oameni este la greu mai mult ca oricând și le mulțumesc”, a spus Gheorghe Flutur.

El a ținut să mulțumească echipei de consilieri din mandatul trecut, în primul rând celor liberali, dar și celorlalți din celelalte partide. Flutur a spus că mandatul trecut a fost unul frumos, cu foarte multe realizări. „Mă gândeam, dacă trecem în revistă numai ce am lăsat în urmă în acești patru ani, ne putem mândri și sunt lucruri care le văd, le simt oamenii. Domnule prim-ministru, faptul că sunteți astăzi la Suceava, cum ați fost de foarte multe ori, arată că și în continuare veți fi alături de noi în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului Suceava. Dar vă așteaptă multe alte proiecte de la noi și mă gândesc aici la programele ambițioase pe care noi le avem”, a declarat președintele CJ Suceava.

Autostrăzile vor fi o prioritate pentru noul mandat al lui Gheorghe Flutur

Astfel, Gheorghe Flutur a prezentat proiectele de dezvoltare pe care le are în vedere pentru județul Suceava în următorii patru ani. Flutur a făcut referire, în primul rând, la autostrăzile care să lege Suceava de București și de Vestul țării. „Și vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți prim-ministrul care a deblocat coridorul București – Suceava – Siret și deja suntem în linie dreaptă cu Autostrada A7, cu documentația și studiile de fezabilitate. Eu îmi exprim speranța ca în acest mandat să se materializeze lucrurile în teren. De asemenea vorbim de această autostradă a Nordului care leagă Suceava de Vatra Dornei, Bistrița, unde ați dat ordonanțe care dau voie autorităților locale să se ocupe de centurile ocolitoare, un pas uriaș în modernizarea infrastructurii”, a arătat Gheorghe Flutur.

El a spus că sunt și alte mari proiecte așteptate de suceveni, făcând referire la construcția magistralei de gaz metan spre Vatra Dornei. Flutur i-a mulțumit premierului Orban pentru faptul că în luna martie a deblocat proiectul pentru construcția acestei magistrale, lucrările fiind în derulare. Președintele CJ Suceava a spus că în perioada următoare mai multe localități din județ urmează să se racordeze la rețelele de gaz, printr-un program guvernamental cu fonduri europene.

„Sunt convins că mandatul care vine va fi foarte încărcat, dacă mă gândesc numai la intrarea în normalitate în ceea ce privește lupta cu pandemia. Nu e o laudă. Dar am coborât de pe podium zilele acestea. Am ținut topul județelor, din păcate, cu numărul de persoane infectate. Am coborât acum de pe podium și va trebui să luptăm să intrăm în normalitate. Depinde de fiecare dintre noi”, a subliniat Flutur. El a spus că în următorul mandat trebuie începute investiții noi, făcând referire la un spital de copii și un spital de boli infecțioase, pentru care documentațiile au fost depuse deja la Guvernul României. De asemenea, președintele CJ Suceava a spus că la Aeroportul „Ștefan cel Mare”, care în ultimii patru ani a înregistrat o creștere de zece ori a numărul de pasageri, va fi finalizat un terminal nou și urmează construcția celui de-al treilea terminal, care probabil va include și o zonă pentru transportul cargo.

„Dorim să finalizăm modernizarea drumurilor din județ”

Gheorghe Flutur a făcut referire și la investițiile în turism, amintind de asocierea Consiliului Județean cu orașele stațiune. „Așteptăm programe europene pentru modernizarea acestor stațiuni din Bucovina. Și trebuie să spunem aici că anul trecut 630.000 de turiști au vizitat în județul Suceava. Acest lucru situează județul Suceava, dacă ne raportăm la numărul de locuri de cazare, ca a treia destinație turistică a României”, a afirmat Gheorghe Flutur.

Flutur a spus că CJ Suceava are pregătite și parteneriate importante cu Universitatea „Ștefan cel Mare”, cu primăriile, dar și cu regiunile Schwaben, din Germania, Mayenne, din Franța, și se pregătește parteneriatul cu regiunea Styria din Austria. El a declarat că există parteneriate și pentru parcurile industriale in județ. Flutur a amintit că actualul Guvern a aprobat înființarea parcului industrial Bucovina 1, de lângă aeroport, dar și că la Siret există un alt parc, iar în parteneriat cu Primăria Suceava se pregătește deschiderea a încă unui parc industrial.

Gheorghe Flutur a precizat că și modernizarea drumurilor județene va fi un obiectiv fundamental pentru următorul mandat. El a spus că în ultimi patru ani s-au modernizat peste 300 de kilometri de drumuri județene. „Dorim să finalizăm modernizarea drumurilor din județ, dar și legăturile cu Harghita, cu Bistrița-Năsăud, Neamț și Iași. Sunt lucruri care se vor întâmpla. Și trebuie să mai spun ceva. Ne-ați aprobat în decembrie programul pentru apă-canal, de un sfert de miliard de euro, cel mai mare program al județului Suceava pe fonduri europene. Avem pregătite deja 25 de licitații, cu 25 de puncte de lucru pentru investiții. Trebuie spus că o treime din populația județului va beneficia de acest proiect”, a declarat președintele CJ Suceava. Nu în ultimul rând, el a spus că administrația județeană va sprijini și în viitorul mandat acțiunile culturale și parteneriatele cu Biserica.

În final, Gheorghe Flutur a făcut un apel la unitate și solidaritate pentru combaterea și limitarea efectelor dureroase ale pandemiei de coronavirus.