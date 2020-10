Joi, 22 Octombrie 2020 (13:54:00)

Ajunsă la numărul 15, revista ”Plăieșii”, o revistă de cultură, informare și opinie a Asociației Naționale Cultul Eroilor (ANCE) ”Regina Maria”, Filiala Județeană Suceava, conține câteva materiale culturale și istorice interesante și captivante, într-o ediție dedicată Zilei Armatei Române, pe care o vom sărbători ca în fiecare an, la 25 octombrie. Revista este editată și tipărită în asociere cu Municipiul Suceava și Consiliul Local Suceava, printr-un program derulat pe anul în curs.

În deschidere revista conține un omagiu adus Eroilor Neamului, prin intermediul unui material semnat de directorul revistei, președintele Filialei Suceava Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Col. rtr Neculai Niga și intitulat ”Ziua Eroilor - Ziua Recunoștinței Naționale”. Un ”Gând către Regina Maria”, semnat de prof. Lenuța Rusu ne reamintește faptul că la începutul anului 1895, Principesa Maria, Regina de mai târziu, a fost inclusă în efectivul Regimentului 4 Roșiori, continuând mai târziu să figureze în evidențele unității purtând titlul de comandant onorific al regimentului, care începând din 1915 a luat numele ”Regina Maria”. De altfel, pe coperta principală a acestui număr al revistei se află o fotografie a Reginei Maria în uniformă de roșior.

Momentul de cotitură 1877 din istoria neamului apare suprins într-un material bine documentat, sub denumirea ”9 mai în conștiința românilor” și semnat de vicepreședintele ANCE ”Regina Maria”, Col. rtr. Constantin Chiper, iar sub semnătura redactorului șef al revistei ”Plăieșii”, colonel (r) Constantin Crăciun, sunt transmise câteva ”Gânduri pentru eroii țării mele”. Istoria faimosului Tratat de la Trianon, de la care în acest an s-au împlinit 100 de ani, este redată în informații prețioase și fotografii de epocă sub semnătura profesorului Sergiu Ioan Tabarcea, iar Comandorul rtr. Adrian Mătase relatează un episod tragic redat din trăirile Martei Vasiliu, o femeie cu o fabuloasă poveste despre adolescența ei petrecută în iadul Siberiei, doar pentru faptul că apăruse într-o fotografie.

Între coperțile revistei purtând numărul 15 cititorii pot sta la o ceașcă de vorbe cu îndrăgita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca, care se destăinuie în cadrul unui dialog cu Constantin Crăciun, redactor șef ”Plăieșii”. Câteva repere despre personalități fălticinene, precum farmacista Maria Mitocaru, una dintre ingenioasele întreprinzătoare ale urbei, profesor Lenuța Rusu, o inimoasă păstrătoare a tradițiilor populare în cadrul Clubului Copiilor Fălticeni sau regretatul om de cultură Eugen Dumitriu, ”Un om care a iubit Fălticeniul” sunt doar câteva alte repere informatice și culturale regăsite între coperțile acestei reviste.