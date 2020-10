Miercuri, 21 Octombrie 2020 (13:14:41)

Cercul pedagogic „Învățare și inovare în mediul online” se va desfășura vineri, 23 octombrie, de la ora 11:00, în sistem webinar. Activitatea metodică vizează accesibilizarea conținuturilor programei de Consiliere și dezvoltare personală pentru clasa a VIII-a, sub egida „Îmi place să învăț”, și este cuprinsă în oferta metodico-științifică a IȘJ Suceava – educație permanentă, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, susținută de Școala Gimnaziala Nr. 3 Suceava, director prof. Sidonia Apetrei, responsabil de cerc prof. Cornelia Boboc.