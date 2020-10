Marţi, 20 Octombrie 2020 (15:03:16)

Directoarea Grădiniței „1-2-3” din municipiul Suceava a fost confirmată cu noul coronavirus, în urma testării RT-PCR. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Gabriela Băncilă, a declarat marți, 20 octombrie, că au mai fost confirmați cu Covid-19 un profesor de la Școala Gimnazială din Mitocu Dragomirnei și un preșcolar de la grupa pregătitoare de la Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei.

Directoarea Grădiniței cu Program Prelungit „1-2-3” Suceava, Niculina Niță, ne-a spus că s-a testat după ce a intrat în contact cu o colegă de serviciu care a fost confirmată cu noul coronavirus. Ea ne-a explicat că săptămâna trecută, una dintre colegele ei s-a simțit rău, s-a testat și, inițial, testul a avut rezultat incert. A repetat testul și a ieșit pozitivă. Aceasta s-a izolat imediat la domiciliu. „Pentru că m-am întâlnit cu ea, a fost la mine în birou, am luat decizia, chiar dacă nu am nici un simptom, să fac testul. A ieșit pozitiv. M-am izolat la domiciliu, după ce, în prealabil, am anunțat DSP, am fost la spital pentru investigații, am luat legătura cu medicul de familie, tot ce este necesar în această situație. Mă simt bine. Repet. Nu am simptome. Cât lipsesc, în cele 14 zile, o altă colegă se ocupă de administrarea grădiniței”, ne-a spus directoarea Niculina Niță.

Ea a completat că la începutul anului școlar, tot personalul grădiniței pe care o conduce s-a testat, cu bani de la bugetul Primăriei Suceava, și nici unul dintre cei 31 de angajați nu a ieșit pozitiv la Covid-19.

Vă reamintim că pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din unitățile de învățământ din municipiul Suceava Primăria suportă costul testării RT-PCR. Directoarea Niță a spus că după cele 14 zile de izolare va face din nou testul RT-PCR, pe banii ei, pentru că vrea să fie sigură că atunci când revine în colectivitate are testul negativ.

În Grădinița „1-2-3” Suceava, susține conducerea, se respectă cu strictețe toate măsurile sanitare impuse de pandemie (dezinfectanți, măști, circuite, sistem hibrid, lămpi UV la fiecare etaj etc.)