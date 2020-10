Marţi, 20 Octombrie 2020 (12:15:31)

În campania umanitară „Alergăm pentru Ana Maria”, desfășurată luni, 19 octombrie, în mai multe orașe din țară, s-au adunat circa 6.000 de euro, în aproximativ o oră. Evenimentul caritabil a fost organizat de Clubul Sportiv Alessia Athletic Fălticeni și susținută de Federația Română de Atletism.

Toți banii au ajuns în contul atletei Ana Maria Antăl, în vârstă de 22 de ani,fostă campioană balcanică la sărituri în înălțime. O veste șocantă a lovit progresul ei. A fost diagnosticată cu Limfom Hodgkin, stadiul IV, adică un cancer al sistemului limfatic.

Atleta Ana Maria Antăl luptă de data aceasta în afara sălii și a pistei. În această luptă i s-a alăturat și suceveanca Laura Blanaru, director coordonator marketing al Asociației Județene de Atletism din cadrul Federației Române de Atletismși președinte Club Sportiv Alessia Athletic Fălticeni,care a demarat Campania „Alergăm pentru Ana Maria”, unde s-au adunat oameni generoși din toată țara, care, prin sport, prin alergare, au reușit să adune peste 30.000 de lei. Au fost trup și suflet alături de atleta Ana Maria Antăl, prin Campania „Alergăm pentru Ana Maria”, oameni din mai multe orașe: Fălticeni (Laura Blanaru), Câmpulung Moldovenesc (Elena-Erzilia Țîmpău), Suceava (Vizitiu Elena), Buzău (Cristiana Frumuz Ghiță), Ploiești (Robert Munteanu), Cluj (Mihaela Botezan), Baia Mare (Adrian Bonat), Blaj (Cristina Man), Caransebeș (Pepa Roxana), Bacău (Aura Balaban), Tulcea (Elena Fidamoro), Satu Mare (Horea Macarie).

· Lupta continuă! Ana Maria are nevoie în continuare de ajutor!

„Le mulțumesc în primul rând colegilor mei din țară pentru implicare. Mulțumesc tuturor participanților, pentru că nu au rămas indiferenți. Ana Maria are doar 22 de ani. Eu nu am putut rămâne indiferentă. Am vorbit cu ea acum mai bine de două săptămâni și mi-a zis ca îi este bine, apoi m-a anunțat că analizele ei nu au ieșit bine, de la stadiul II a ajuns la stadiul IV, în mai puțin de o lună. Are nevoie urgent de transplant de celule stem, iar listele de așteptare sunt pline și ea nu mai are timp. Am plâns două nopți la rând..., dar pe ea nu o ajută plânsul meu, așa că am căutat soluții. Sunt foarte fericită că am reușit, împreună, să-i dăm o rază de speranță.Suma totală strânsă este de 30.000 de lei, respectiv 6.000 de euro. Mai am promisiuni că se vor mai transfera direct în contul tinerei și alte sume de bani”, a spus Laura Blanaru.

Profund emoționată,Ana Maria Antăl le-a mulțumit organizatorilor și tuturor celor care i-au fost alături. „A fost un eveniment în care s-a pus foarte mult suflet, care a adus un concept nou, și anume, cumpărarea de km. Am rămas plăcut surprinsă cum oamenii s-au mobilizat într-un număr atât de mare, deși temperatura de afară nu a fost una prietenoasă. Paradoxal sau nu, dar tocmai s-au pus în vigoare restricții, care poate pe alt organizator l-ar fi determinat să dea doi pași în spate, însă Alina a dat dovadă de maxim curaj, găsind soluții. O felicit pentru asta! Iar vouă, tuturor celor care ați depus acest efort pentru mine, vă mulțumesc!”.

Cei care vor în continuare să o ajute pe atleta Ana Maria Antăl să treacă mai ușor peste această încercare a vieții pot depune bani în contul tinerei: Ana Maria Antal,BRD LEI:

RO46BRDE040SV89017600400.