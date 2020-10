Vineri, 9 Octombrie 2020 (15:25:36)

Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că organizația pe care o conduce s-a clasat pe primul loc la nivel național, după organizația din municipiul București, ca număr de voturi obținut la alegerile locale de anul acesta. Marian Andronache a făcut un bilanț al rezultatelor obținute de PMP Suceava la scrutinul din data de 27 septembrie, subliniind faptul că această formațiune politică are în momentul de față, în județ, patru primari, 127 de consilier locali în 63 de localități și cinci consilieri județeni.

„Pot să spun că rezultatul a fost foarte bun. Am promis și în campanie că vom fi surpriza acestor alegeri. Și eu spun că am fost surpriza alegerilor, pentru că am avut un scor politic pe județ de 11,04%, care ne clasează pe un onorant loc trei. Deci trei partide au reușit să treacă pragul în acest județ. Trei partide sunt reprezentate pe eșichierul politic în județul Suceava și eu zic că e onorant pentru PMP”, a spus Marian Andronache.

El a precizat că urmează negocierile pentru funcțiile de viceprimar. Andronache a spus că speră ca PMP Suceava să aibă în jur de 15 viceprimari în județ. De asemenea, Marian Andronache a arătat că în topul organizațiilor PMP, Suceava se clasează pe primul loc la nivel național, după București, ca număr de voturi, și pe locul patru ca procent obținut la alegerile locale. El a subliniat faptul că PMP Suceava a crescut de la un rând de alegeri la altul, început cu cele pentru Parlamentul European, prezidențialele și acum alegerile locale. „De fiecare dată am fost pe trend crescător și lucrurile astea s-au văzut. Sunt cele mai importante alegeri și pot spune că am avut rezultatul pe care ni l-am dorit”, a precizat Andronache.

Liderul PMP Suceava consideră că PMP a pierdut unele funcții în administrație, însă acest lucru se datorează faptului că „unii nu și-au dorit să facă majorități cu noi”. „Singurul considerent pentru care s-a întâmplat acest lucru este că suntem puternici și le e frică de noi. Frica asta politică de a nu câștiga mai mult decât am câștigat până acum”, a precizat Andronache. El a ținut să mulțumească echipei PMP Suceava pentru modul în care a muncit în campania pentru alegerile locale, în special coordonatorului campaniei, secretarul general al organizației, Anca Gâtlan. „Am avut o echipă foarte unită în jurul meu. O echipă care a dat rezultate, care a muncit extraordinar de mult în această campanie”, a spus Andronache.

Nu în ultimul rând, el a ținut să clarifice și de ce nu a fost prezent în spațiul public imediat după anunțarea rezultatelor alegerilor. Marian Andronache a precizat că acest lucru nu s-a întâmplat deoarece ar fi fost „deziluzionat de rezultate”, așa cum s-a vehiculat, ci pentru că a fost suspus unei intervenții chirurgicale în zona cervicală, pe care a amânat-o până la finalul campaniei electorale.