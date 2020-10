Eugen Tomac ar putea candida la alegerile parlamentare pe listele PMP Suceava

Vineri, 9 Octombrie 2020 (15:04:38)

Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, ar putea candida la alegerile parlamentare de la finalul acestui an pe listele organizației județene Suceava a acestui partid. Eugen Tomac a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, susținută la Suceava, că a primit invitația de a candida pe listele PMP Suceava din partea conducerii și membrilor acestei organizații.

Tomac a spus că a luat deja decizia de a candida la alegerile parlamentare din România, urmând să ia o decizie cu privire la o eventuală candidatură în județul Suceava. „Mă gândeam chiar, ca o chestiune de destin, în 2012 am fost ales deputat de Basarabia. Ar fi interesantă o asemenea provocare să reprezint, de exemplu, Bucovina. Să nu o luați ca o chestiune sigură. Doar vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru provocare. Mi se pare o chestiune interesantă. În orice caz voi fi extrem de implicat și atașat de Bucovina, pentru că mă leagă multe lucruri frumoase de această zonă”, a spus Eugen Tomac.

El s-a declarat mândru de echipa pe care liderul PMP Suceava, Marian Andronache, o are în județul Suceava. De asemenea, liderul PMP este convins că PMP Suceava, sub conducerea lui Marian Andronache, va obține un scor mai bun la alegerile parlamentare decât cel obținut la alegerile locale. „Decizia de a candida la alegerile parlamentare am luat-o mult înainte de a veni acum în Bucovina, la Suceava. Dar e o cestiune care mă onorează. Mai sunt două organizații care m-au invitat să candidez. Este un aspect pe care îl voi dezbate cu domnul președinte și împreună cu echipa PMP Suceava. Iar faptul că domnul președinte Andronache a obținut un rezultat foarte bun în municipiul Suceava arată că este un lider care a confirmat și a reușit să inspire multă încredere pentru suceveni”, a ținut să precizeze Eugen Tomac.

El a apreciat rezultatul PMP Suceava în alegerile locale, precizând că această organizație și-a atins țintele politice importante. Tomac a evidențiat faptul că atât la nivel național, cât și în județul Suceava, PMP este a treia forță politică. Liderul PMP a spus că meritul pentru rezultatul din județul Suceava este al echipei conduse de Marian Andronache. „Mă voi implica cot la cot cu domnul președinte Andronache pentru a reuși să implementăm cât mai multe proiecte. Așa cum cunoașteți, PMP a reușit să obțină cel mai mare număr de aleși locali, după PNL și PSD”, a spus Eugen Tomac. El a mai adăugat că unul dintre motivele pentru care a venit la Suceava este acela de a discuta cu liderii județeni liberali pentru viitoarele majorități PNL-PMP din consiliile locale.