Miercuri, 7 Octombrie 2020 (18:37:59)

Meciul de miercuri, cu CSM Vaslui, a prilejuit al doilea rezultat pozitiv pentru CSU Suceava în actuala ediție de campionat a Ligii Naționale de handbal masculin. Scorul final a fost de 27-27, la capătul unui joc foarte disputat, cu dese răsturnări de situație. Profitând de forma excelentă a portarului Ștefan Grigoraș, trupa antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei a intrat la cabine cu un avantaj de două goluri, 14-12. Vasluienii au început însă excelent repriza secundă, au egalat imediat la 15, după care s-au desprins la 25-20 în minutul 48. Sucevenii nu au cedat și au revenit spectaculos în ultimele zece minute, izbutind golul egalizator prin ucraineanul Vladislav Kobzii, cu trei secunde înainte de final. În urma acestui rezultat, „studenții” au acumulat două puncte în clasament după șase meciuri disputate.

„A fost un meci palpitant, jucat în mare viteză, care merita să fie văzut de suporteri. Noi am comis unele erori în repriza a doua, ratări și greșeli neforțate, iar acest lucru ne-a costat victoria. Nu trebuie să uităm însă că au venit mulți jucători în această vară, iar echipa încă nu este omogenă. Este important că nu am renunțat la luptă și am crezut în șansa noastră până la capăt”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț.

CSU Suceava: Grigoraș 1 gol, Makaria – Cîmpan 6, Loic 4, Nalbantoglu 4, Kobzii 3, Sadovyi 3, Balasz 3, Olariu 2, Furak 1, Oancea, Manjic, Tofănel.

Cel mai bun jucător al celor de la Vaslui a fost ex-suceveanul Florin Acatrinei, autor a 11 goluri.

Iată cum se prezintă în continuare programul celor de la CSU la turneul de la Sfântu Gheorghe: etapa a VII-a (8 octombrie), ora 13.45: CSU Suceava – HC Buzău; etapa a VIII-a (10 octombrie), ora 11.00: CSM Bacău – CSU Suceava; etapa a IX-a (11 octombrie), ora 13.45: CSU Suceava – CSM Botoșani. Mai mult ca sigur, formația antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei va câștiga la „masa verde”, ultimele două partide, întrucât formațiile CSM Bacău și CSM Botoșani au câte 15 jucători infectați cu coronavirus și nu s-au prezentat la turneul de la Sfântu Gheorghe.