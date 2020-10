Marţi, 6 Octombrie 2020 (14:23:19)

Conferința de lansare a proiectului transfrontalier ”Development of cross-border cooperation in promoting objects of historical and cultural heritage in the cross-border territory of Romania and Ukraine– HE-CROSS” s-a desfășurat vineri la USV, în prezența reprezentanților tuturor părților implicate în acest proiect.

Proiectul a fost implementat în luna februarie 2020, de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în calitate de beneficiar principal, alături de Universitatea Națională Tehnică de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk (IFNTUOG), în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, cu un buget total de 454.640,5 Euro (2.186.820,80 RON) din care contribuția Uniunii Europene este de 409.176,5 Euro (1.968.138,96 RON), proiectul încadrându-se în axa prioritară 2.1 de conservare și promovare a patrimoniului cultural și istoric.

În cadrul conferinței de vineri a fost prezentat obiectivul principal, acela de conservare și promovare a patrimoniului cultural și istoric în regiunea transfrontalieră Romania-Ucraina, susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural între comunitățile din județul Suceava și regiunea Ivano Frankivsk, dar și sporirea gradului în care turiștii conștientizează existența acestui patrimoniu.

Între cei care au luat cuvântul din cadrul echipei de proiect se numără coordonatorul instituțional USV, prof.univ.dr. Ștefan Purici, managerul de proiect din partea USV, conf. univ. dr. Harieta Sabol și managerul de proiect din partea IFNTUOG, conf. Univ .dr. Mykola Prikhodko.

Din cadrul echipei de proiect, cei care au prezentat obiectivele și rezultatele obținute până în acest moment au fost conf. univ. dr. Florin Pintescu și conf. univ. dr. Liviu Popescu. Echipa de proiect își propune să contribuie la creșterea potențialului turistic al zonei vizate, prin crearea și distribuirea unor produse de informare atractive și actuale, cum ar fi tururi virtuale 3D ale unor obiective turistice reprezentative, tururi video, publicații în limbile engleză, română și ucraineană, o hartă interactivă. Un important punct îl va reprezenta renovarea și introducerea în circuitul turistic a Muzeului geologic al Universității Naționale Tehnice de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk, care va reprezenta un important obiectiv turistic, având în vedere că oferă informații și exponate unice. Adițional funcționării sale ca obiectiv turistic, muzeul va fi un centru de instruire și perfecționare pentru studenții ambelor universități.

Acest proiect va veni în sprijinul comunităților locale de ambele părți ale frontierei din zona județului Suceava și a regiunii Ivano-Frankivsk, al turiștilor care vizitează județul Suceava și regiunea Ivano-Frankivsk, al tour-operatorilor și agențiilor de voiaj, al reprezentanților mass-media și al angajaților centrelor și birourilor de informare turistică.