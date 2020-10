Luni, 5 Octombrie 2020 (16:57:23)

După cum a anunțat chiar de săptămâna trecută, primarul Sucevei, Ion Lungu, a început de luni dimineață să facă turul ministerelor, preocupându-se de mai multe probleme ale municipiului reședință de județ, de la dotarea TPL cu un nou parc auto, transferul pădurilor-parc, realizarea Sălii Polivalente, până la demararea lucrărilor la ruta ocolitoare nr. 2.

“Am avut luni întâlnire cu mai mulți miniștri privind rezolvarea unor probleme ale municipiului Suceava, precum plata celor 25 autobuze electrice care au intrat în dotarea TPL Suceava, stadiul licitației pentru celelalte 15 autobuze cumpărate prin Ministerul Dezvoltării, discutând și detalii referitor la plata cofinanțării autobuzelor electrice, la Ministerul Finanțelor Publice.

De asemenea, am avut discuții și cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor referitoare la transferul pădurilor-parc, iar la Compania Națională de Investiții am avut o întâlnire în urma căreia am stabilit următorii pași de urmat pentru realizarea Sălii Polivalente.

Nu în ultimul rând, am avut o discuție și cu ministrul Transporturilor referitoare la realizarea Variantei de Ocolire nr. 2 a orașului Suceava, pe fonduri europene, ca punct de descărcare pentru Autostrada A7”, a declarat Ion Lungu, care a caracterizat discuțiile purtate drept “constructive și clarificatoare”.

Practic, problemele abordate cu factorii de decizie din Capitală reprezintă principalele direcții de dezvoltare a municipiului în perioada următoare, pornind de la transport ecologic și economic, cu autobuzele electrice care fac parte dintr-un amplu proiect de dezvoltare a transportului în comun, amenajarea de noi zone de agrement și petrecere a timpului liber, pentru suceveni, după preluarea parcului Șipote și a pădurii Zamca, sprijinirea activităților sportive prin realizarea Sălii Polivalente și descongestionarea traficului de pe arterele principale, prin realizarea unui inel ocolitor al municipiului.