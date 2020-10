Duminică, 4 Octombrie 2020 (14:44:27)

Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „Euroactiv” a organizat activități de programare online sub denumirea „Microbit - Spaima Microbilor”, în cadrul inițiativei „Meet and Code”, susținută la nivel european de compania de software SAP. Acestea au avut loc în perioada 21-25 septembrie 2020, la ele participând 27 elevi ai clasei a IV-a A de la Școala Gimnazială Ipotești și 15 elevi din clasele a V-a A, C, a VI-a A, B, C, a VII-a A, B și C de la Școala Gimnazială „Constantin Morariu” din Pătrăuți. Activitățile au fost finanțate de Asociația Techsoup din București.

După cum ne-au spus organizatorii, activitățile au cuprins o dezbatere referitoare la perioada dificilă în care trăim, vizând conștientizarea pericolului pe care virusul îl prezintă pentru omenire, dar și modalitățile în care putem să ne protejăm viața, respectând cerințele igienico-sanitare impuse. „Am făcut pentru început un tur virtual în The National Museum of Computing, ca să se familiarizeze cu aceastăactivitate. Elevii au făcut cunoștință cu mini-calculatorul micro:bit pe care apoi au scris sub formă de coduri programe cu regulile esențiale de menținere a sănătății. Le-am downloadat în mini-calculator și le-am arătat cum se văd pe acesta. În fiecare din cele 3 zile am descoperit și scris câte un nou program: Nu-ți atinge fața!, Distanțare socială și Spală-te pe mâini 20 secunde!”, au explicat coordonatorii proiectului.

Oportunități

Profesorii care au implementat proiectul au completat că toată acțiunea s-a desfășurat într-o atmosferă plăcută, de învățare intensă, plină de suspans și emoție, care a stârnit interesul și curiozitatea copiilor, făcându-i dornici de a continua activitățile începute împreună. În ultima zi, vineri, 25 septembrie, elevii incluși în activități au prezentat colegilor proiectele pe care le-au făcut și și-au apreciat munca, transmițând cuvinte frumoase la adresa celor care au reușit să programeze. Momentul mult așteptat a fost premierea copiilor, pe 30 septembrie.

„Aceste activități de programare sunt oportunități excelente de a favoriza dezvoltarea unei mentalități sănătoase și inovative, de a socializa și coopera, punându-le copiilor în valoare trăsăturile pozitive de caracter, ajutându-i să se integreze și să își făurească visuri mari”, a spus prof. înv. primar Daniela Lungoci.

Activitatea a fost proiectată și coordonată de prof. înv. primar Daniela Lungoci, de la Școala Gimnazială din Ipotești, de prof. Mihaela Grijincu, director la Școala Gimnazială din Pătrăuți, și de prof. Mihai Greciuc, președintele Asociației „Euroactiv”.