Vineri, 2 Octombrie 2020 (14:48:07)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a semnat, vineri, ordinul de începere a lucrărilor la heliportul de pe Spitalul Județean Suceava. Gheorghe Flutur a spus că valoarea investiției este de 5,2 milioane de lei, fonduri care sunt alocate în totalitate de Consiliul Județean. „Am dat ordinul de începere a lucrărilor pentru liftul și platforma pentru elicopter, heliportul care vor fi construit pentru situațiile de urgență. O lucrare făcută din banii Consiliului Județean Suceava, pentru că dorim ca Spitalul Județean să fie racordat la acest sistem SMURD, cu aterizări de elicoptere pe plafonul superior”, a arătat Gheorghe Flutur.

Pe de altă parte, el a spus că în continuare se iau toate măsurile pentru intrarea în normalitate a activității Spitalului Județean Suceava. Astfel, Flutur a spus că atât autoritățile județene, cât și conducerea spitalului luptă pe toate fronturile pentru a limita efectele pandemiei de coronavirus. „Cât a depins de noi am separat spitalul nou de spitalul vechi, am făcut ce trebuie. Și această investiție anunțată acum, legată de SMURD, eu cred că tot în sensul revenirii la normalitate este. Dar foarte multe lucruri depind de populație și de respectarea strictă a regulilor în județ. Și apelul nostru va fi permanent pentru asta”, a spus șeful administrației județene. El a precizat că are discuții zilnice cu cei din conducerea spitalului pentru revenirea la normalitate a activității acestuia. „Trebuie să gestionăm și situația celor care au Covid, și a pacienților care nu au coronavirus. Însă eu cred că s-au făcut foarte mulți pași pentru cei care nu au Covid și sunt tratați la Spitalul Județean. Acum a crescut numărul de oameni care sunt tratați aici la Suceava. Sigur, acum ne încurcă puțin numărul destul de mare de cazuri care apare în fiecare zi, dar încercăm să gestionăm și această situație”, a precizat Gheorghe Flutur. Nu în ultimul rând, el a precizat că spitalul a achiziționat recent 10.000 de litri de oxigen pentru aparatul cu care este dotat pavilionul de boli infecțioase.