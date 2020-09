Duminică, 27 Septembrie 2020 (14:32:37)

Candidatul Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), deputatul Alexandru Băișanu, s-a prezentat astăzi la urne pentru a vota la alegerile locale împreună cu una dintre fiicele sale. Alexandru Băișanu a spus că a votat pentru viitor și pentru respect și demnitate. „Bună ziua, Suceava, bună ziua, suceveni! Iată-ne astăzi aici. Am venit să votăm. Am venit să ne așezăm în fața dumneavoastră și să arătăm că suntem cetățeni responsabili, că mergem la vot și că este foarte important să facem acest lucru. Pentru ce am votat? Este simplu: pentru viitor, pentru copiii noștri, pentru educație, pentru sănătate, pentru respect și pentru demnitate. Toate aceste lucruri trebuie să vină de la autorități către cetățean. Nu are sens să vă spun cu cine am votat. Este foarte clar. Mergeți și faceți și dumneavoastră același lucru, pentru că aveți această posibilitate doar o dată la patru ani și e important să o faceți”, a precizat Băișanu. El a spus că este important ca sucevenii să se prezinte la vot pentru a schimba lucrurile care nu le convin și le plac. „E important să mergeți la vot să schimbați lucrurile care nu vă alimentează nevoile de care aveți parte în fiecare zi. Vă doresc gândul cel bun, vă doresc să mergeți la vot și să faceți exact ceea ce simțiți, rațional, sentimental, să faceți orice e posibil pentru ca lucrurile să se poată schimba în acest municipiu așa cum vă doriți”, a precizat Alexandru Băișanu.