Vineri, 25 Septembrie 2020 (13:44:03)

Cel mai mare spațiu de joacă pentru copii din cartierul Burdujeni a fost inaugurat vineri dimineață, pe strada Grigore Antipa,în apropierea sediului de primărie (fostul Cinema Burdujeni).

La eveniment au fost prezenți reprezentanții Primăriei Suceava – primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi și consilierul local Adrian Arămescu, reprezentanți ai firmelor de salubrizare Diasil și Ritmic, care l-au amenajat, dar și mulți oameni din cartier.

“Ne ținem de cuvânt, modernizăm locurile de joacă în toate zonele din oraș, deja sunt de referință cel de pe Amurgului, inaugurat anul trecut, cel de pe Victoriei, din Obcini, tot de anul trecut, joi cel din centrul orașului și astăzi în Burdujeni. Avem proiecte de modernizare a locurilor de joacă, chiar de nu putem face 10 într-un an, ci două-trei, le facem așa cum trebuie, încât copiii să aibă parte de locuri de joacă moderne. Aici am avut posibilitatea să amenajăm și o zonă de recreere în imediata apropiere.

Locul de joacă este amenajat pe 1.000 mp, viu colorat, pe trei niveluri, cu o înălțime de 9m. Copiii cu vârstele cuprinse între 3-15 ani se vor bucura de noul parc. Se pot juca concomitent 165 de copii. Totodată, lângă spațiul de joacă am amenajat un spațiu verde, de relaxare, de 1.000 mp, pe care am montat bănci moderne”, a spus primarul Ion Lungu.

Inaugurarea s-a realizat fără prezența copiilor, întrucât locurile de joacă sunt închise conform hotărârii date la nivel național.

Locul de joacă situat pe strada Grigore Antipa este amenajat de către asocierea dintre SC Diasil Service SRL și SC Ritmic Com SRL în baza contractului de salubrizare menajeră și în parteneriat cu Primăria municipiului Suceava.

Locul de joacă este format din două zone:

1) Locul de joacă propriu-zis, destinat utilizării de către copiii între 3 și 15 ani, amenajat pe o suprafață de cca. 1.000 mp, din care: suprafață cauciucată 800 mp și zonă verde 200 mp.

Acesta este format în principal dintr-un ansamblu central, un leagăn dublu, un balansoar dublu, o figurină elastică, bănci de odihnă, iluminat public. Corpul central este realizat pe 3 niveluri, are înălțimea maximă de 9 m, 9 căi de acces (pentru intrare), 23 căi de ieșire. Are în componență diferite tuneluri, platforme, tobogane, figurine etc. și poate fi folosit de maximum 165 copii simultan.

2) Zonă verde de odihnă și relaxare destinată persoanelor adulte, realizată pe o suprafață de cca. 1.000 mp, are căi de acces/trotuare pavelate pe o suprafață de aproximativ 200 mp, 18 bucăți bănci de odihnă, 6 coșuri stradale pentru deșeuri, zonă verde reamenajată integral, iluminat public.

Locul de joacă deservește 31 de blocuri totalizând 1.768 apartamente la care se adaugă locuințele individuale din zonă.

Viceprimarul Lucian Harșovschi și-a exprimat speranța ca în urma solicitărilor făcute către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență să fie deschise toate spațiile de joacă din municipiu, încât copiii să se bucure de ele cât mai este vreme favorabilă.