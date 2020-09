Vineri, 25 Septembrie 2020 (12:47:05)

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu a declarat că în ultimii 30 de ani doar guvernările PSD au produs cu adevărat bunăstare şi au adus bine în viaţa de zi cu zi a oamenilor. Eugen Bejinariu a transmis un mesaj la finalul campaniei electorale pentru alegerile locale de pe 27 septembrie, îndemnându-i pe alegătorii din județ să meargă la vot. „Dincolo de zgomotul campaniei electorale şi mai presus de retorica fiecărui candidat, la alegeri oamenii votează pe de o parte emoţional, omul care le inspiră Bine, şi pe de altă parte raţional, omul care a făcut mai mult pentru ei. S-a întâmplat deseori ca alegătorii să fie păcăliţi. S-a întâmplat să-i seducă vorbele goale şi să-i inducă în eroare ştirile false. După şocurile, neîmplinirile şi tragediile prin care a trecut Suceava alegătorii ştiu acum că meşteşugul vorbelor nu ţine loc de fapte, ştiu că adminsitraţia PNL îi minte, îi fură şi le-a amanetat viitorul. Nu este întâmplător faptul ca oamenii maturi, seniorii, aşa cum îi numesc societăţile civilizate pe oamenii în vârstă, votează predilect PSD. Adulţii care au acumulat discernământ şi experienţa de viaţa pot să facă mai uşor diferenţa între politicienii cărora le pasă cu adevărat de oameni şi politicieni egocentrici, ipocriţi sau îmbătaţi de propria putere”, a spus Eugen Bejinariu.

El a adăugat că românii ştiu că doar celor de la PSD le pasă cu adevărat de ei. „Oamenii știu că ne-am luptat pentru soarta celor defavorizaţi, ca am impus creşterea veniturilor pentru pensionari, aşa cum le-am votat şi cum sunt cuprinse în buget. Oamenii ştiu că noi nu am luat măsuri populiste, că ne-am preocupat în egală măsura de categoriile de votanţi tradiţionali ai altor partide, că noi, PSD-iştii, am adoptat şi impus beneficii fără precedent pentru tineri, pentru studenţi, pentru familii şi pentru investitori. Am ajutat capitalul românesc să se dezvolte, am asigurat creştere economică şi am produs bunăstare”, a adăugat deputatul PSD de Suceava.

El a precizat că oricât de tare ar fi încercat politicienii de dreapta să stigmatizeze PSD-ul, oamenii ştiu să separe minciunile de binele pe care social-democrații l-au adus în viaţa lor. De asemenea, Eugen Bejinariu a subliniat că oricât de mult politicienii de dreapta au denigrat PSD „şi oricât de turate au fost maşinăriile de zgomot ale acestora”, oamenii ştiu să înlăture minciunile lor din realitatea faptelor social-democraților „Oricât de mult au încercat opozanţii să ne zugrăvească pe noi în politicieni lipsiţi de integritate, oamenii au constat că politicienii de dreapta sunt hoţii care îşi camuflează corupţia strigând „hoţii!” în timp ce arată cu degetul către alţii.

În 30 de ani, doar guvernările PSD au produs cu adevărat bunăstare şi au adus Bine în viaţa de zi cu zi a oamenilor. Această realitate nu poate fi schimbată de vorbe şi între timp alegătorii au înţeles că promisiunile nu ţin loc de fapte. Alegătorii ştiu de-acum că hărnicia aleşilor nu se măsoară în discursuri rostite cu dibăcie, că îndeplinirea promisiunilor vine mai degrabă de la oameni care vorbesc mai puţin şi fac şi că un Om Bun capabil să îi conducă este cel care se preocupă mai puţin de propria imagine şi mai mult de soarta lor.

Mergeţi la vot, oameni buni! Aveţi grijă să vă protejaţi cu mască şi respectând distanţarea fizică, căci la noi în judeţ sub conducere PNL a fost în ultimele 6 luni epicentrul tragediei Covid din România, dar nu lăsaţi această dramă să afecteze viaţa judeţului nostru şi în următorii patru ani. Votaţi, oameni buni!”, a transmis Eugen Bejinariu.