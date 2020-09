Vineri, 25 Septembrie 2020 (09:07:40)

Andrei Bacoș va candida independent pentru a accede în Consiliul Local Suceava. Și-a făcut campania într-un mod atipic și chiar dacă e ultimul pe buletinul de vot, crede că numărul 15 îi va purta noroc. Iată gândurile sale după o campanie electorală făcută într-un mod original:

”Am preferat să fac o campanie atipică și să fiu omul normal de zi cu zi. Nu am dat bani pe afișe si pliante, deoarece consider că este o risipă de bani. Pentru a cere un vot unui om trebuie să vii cu niște fapte în spate pentru comunitate și nu cu un pliant unde îți scrii câteva promisiuni electorale pe care nici tu nu le crezi.

Am preferat ca în semn de protest să fac curățenie într-un parc (acesta fiind lăsat în paragină) și voluntariat la adăpostul de căței.

Îmi doresc, pe lângă reabilitarea tuturor parcurilor pentru copii, amplasarea de aparatură fitness pentru pensionarii care doresc să facă puțină mișcare și nu au posibilități materiale (în Iași găsim așa ceva la fiecare parc). Observ o lipsă de respect față de bătrâni la anumite instituții ale statului, sunt ținuți în picioare pentru plata taxelor și nu li se oferă un minim de confort când ajung în contact cu aceste instituții. Dacă voi accede în Consiliul Local îmi voi păstra integritatea, voi fi responsabil și nu voi vota proiecte dăunătoare orașului chiar mă voi implica în oprirea lor dacă este cazul. Voi organiza întâlniri lunare în fiecare cartier unde voi colecta problemele zonelor și le voi prezenta în Consiliul Local.

Îmi doresc ca în Suceava să nu se mai construiască haotic, tinerii și pensionarii să aibă locuri de relaxare, fluidizarea traficului, rezolvarea problemei câinilor de pe străzi cu ajutorul adăpostului din lunca Sucevei, construirea unui centru de noapte și de zi pentru persoanele nevoiașe, locuri de muncă pentru tineri, reabilitarea stațiilor de autobuz și nu în ultimul rând transparența banului public. Pensionarii cu venituri foarte mici să beneficieze de gratuitate la autobuz și o reducere la plata impozitului.

Sunt ultimul pe buletinul de vot cu nr. 15. Un număr fatidic pentru politicieni. Este ziua nașterii și a morții marelui nostru poet național Mihai Eminescu care, simt eu, îmi va purta noroc. Îi îndemn pe toți tinerii să iasă la vot și să se intereseze de fiecare candidat în parte înainte să pună ștampila pe buletinul de vot”.