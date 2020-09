Miercuri, 23 Septembrie 2020 (09:00:49)

Mai mulți elevi de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, împărțiți în două echipe, au obținut o medalie de aur și una de argint la concursul de știință și tehnologie I-FEST2 2020, organizat de ATAST Tunisia (Federal E-Learning Science and Technology), concurs organizat într-un format complet virtual.

I-FEST2 este unul dintre cele mai mari concursuri de inventică și știință din lume și cel mai mare de pe continentul african. Deține un număr mare de categorii, printre care pot fi enumerate: fizică, științele mediului, științe sociale, informatică, inginerie, bilogie și viață, matematică, multimedia.

Clubul de Inventică al Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava a avut înscrise în concurs două echipaje, cu următoarele lucrări și autori: „The Study of Social Anxiety Therapy through Video Games”, autori:

Ioana-Ruxandra Greculeac, clasa a XII-a F, profil matematică informatică bilingv română-germană; George Greculeac – absolvent 2020, actualmente student la Universitatea de Medicină și Farmacie Iași, Mihai Mocanu – clasa a XI-a E, profil matematică informatică bilingv română-engleză; „Terrabike”, autori: Mihai Hulubeac – clasa a X-a F, profil matematică informatică bilingv română-germană; Antonie Rareș Grigoraș - clasa a IX-a F, profil matematică informatică bilingv română-germană.

Peste 400 de lucrări, cu autori de pe toate continentele

Premiile obținute au depășit așteptările, echipajele câștigând o medalie de aur și una de argint, iar lucrarea „The Study of Social Anxiety Therapy through Video Games” a intrat în The Top Ten Projects, fiind prezentată public în cadrul festivității de închidere, putând fi vizualizată live, în timp real, pe Facebook. De asemenea, aceeași lucrare a putut fi votată pentru a obține votul publicului.

Am aflat de la prof. Anca Viorica Greculeac, coordonator al Clubului de inventică al Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, că dreptul de a se înscrie la I-FEST2a fost câștigat prin obținerea la Concursul Național de Știință și Tehnlogie RoSEF 2019 a unor premii onorante și, deși au existat și alte calificări la concursuri internaționale ale acelorași echipaje („Think Science” din Emiratele Arabe Unite, INSPO Turcia sau Concursul Național de Proiecte din Belgia), participarea nu s-a putut realiza, din motivul suspendării derulării acestora, ca urmare a declanșării pandemiei. „Bucuria participării la concurs a fost mare, ea fiind suplimentată de faptul că manifestarea I-FEST2 a adunat în agenda virtuală peste 400 de lucrări, dintre care 160 finaliste, cu autori de pe toate continentele. Asistarea la prezentarea acestora, cât și la festivitățile de deschidere, închidere, conferințe științifice etc. a fost pe de o parte un regal științific și inovativ, iar pe de altă parte a fost o experiență culturală mondială. Le urez mult succes pe mai departe autorilor celor două lucrări și spor în continuarea lor, pentru că amândouă au o parte finală care poate fi încă dezvoltată”, a completat prof. Anca Viorica Greculeac.